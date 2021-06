Le roi de CNN évince l’administrateur de Trump pour avoir saisi les enregistrements téléphoniques de Schiff et Swalwell et de leurs familles 10z viral

L’explosion du scandale impliquant l’utilisation par l’administration Trump des dossiers des membres du Congrès, y compris des familles et dans au moins un cas un mineur, a envoyé John King de CNN dans un rapport bouillonnant approprié sur l’abus de pouvoir choquant.

Adam Schiff était la cible centrale de la première série de documents divulgués pour exposer le scandale qui ne cesse de s’étendre. À ce stade, on sait peu de choses au-delà du fait que ce programme violerait toutes les hypothèses concernant la confidentialité et l’abus de pouvoir du gouvernement. De plus, nous savons déjà que l’administration Trump fouillait dans les dossiers de plusieurs personnes dans les médias. Cela nous fait tous peur car nous aussi, nous étions extrêmement critiques envers l’administration à l’époque.

Il s’agit d’une action grossière de type fasciste prise pour punir et effrayer ceux qui ont dénoncé et critiqué l’administration Trump et il est difficile de dire s’il y a encore des agents enterrés parmi les départements.

Quoi qu’il en soit, John King de CNN s’est simplement prononcé sur la question :

Ils ne sont pas allés chercher les dossiers des élus, ce qui est fou. Ils sont allés chercher les dossiers des membres de leur famille, y compris un enfant mineur. Qu’est-ce que ça te dis?”

«Cela vous dit que c’est juste hors des rails. Il n’y a pas d’autre mot pour ça. Encore une fois, si vous croyez que le président Schiff, quelqu’un d’autre a légitimement divulgué un secret, le gouvernement a le droit de prendre certaines mesures.

Nous signons tous des contrats de travail. Si vous avez accès à des informations sensibles, vous signez des contrats de travail et comprenez que vous êtes soumis à un examen minutieux. Il y a une différence entre un examen légitime et un abus de pouvoir. Et faire les choses, en utilisant les leviers du gouvernement, en particulier ce ministère de la Justice, « la loi et

l’ordre », les leviers de tout gouvernement. Tous les leviers du gouvernement, mais surtout là-dessus pour s’en prendre aux gens. Tu n’es pas censé faire ça.

Ces déclarations sont correctes, mais doivent probablement être encore plus fortes. À part le FBI sous J. Edgar Hoover (qui a été si grossièrement maltraité qu’il appartient à sa propre catégorie), cela semblerait sans précédent. Cela apparaît clairement criminel.

«Vous pouvez examiner des problèmes légitimes et le défi est, une fois que vous l’avez et cela doit être fait secrètement parce que c’est si sensible, de présenter votre cas en public. Cela ressemble à un abus de pouvoir gratuit pour obtenir une justification, pour être vindicatif contre des personnes que le président de l’époque n’aimait pas. Un ministère de la Justice politisé et armé.

La déclaration ci-dessus est plus appropriée, “gratuite”, “abus de pouvoir”, “vengeresse” et “armée”, ce sont les descriptions les plus appropriées et peut-être encore trop légères.

L’objectif principal à ce stade est le président Schiff, y compris son enfant mineur, mais il est probable (mais aucune preuve encore) que Schiff ne soit pas la seule cible, on pense à Nancy Pelosi, AOC et autres.

Ce n’est d’ailleurs que la pointe de l’iceberg. On nous a assuré qu’il y avait tellement plus à l’intérieur. Pourquoi ce genre de choses a-t-il simplement « fugué » ? Où sont les annonces du DOJ ou du FBI ? Pourquoi l’administration Biden est-elle si timide?

Quoi qu’il en soit, c’est du fascisme. Il n’y a pas d’autre mot.

