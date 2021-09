Le roi de la décennie en coffrets complets

in

Pour beaucoup, il est le meilleur lanceur gaucher de l’histoire, pour d’autres l’un des meilleurs comme Sandy Koufax est impliqué ; la vérité est, cependant, que Clayton Kershaw a une place privilégiée dans la riche histoire du baseball, comme l’un des plus grands de tous les temps.

Au moment d’écrire ce texte, la plupart des fans attendent avec impatience le retour de la star dans la rotation des Dodgers en ce 2021, un renfort de luxe pour les champions en titre de la Major League ; alors il vaut la peine de passer en revue l’une des nombreuses réalisations obtenues par cet as du lanceur.

Chers lecteurs, Clayton a été le roi de la dernière décennie des matchs complets au sein du Grand Chapiteau avec 25 et s’il dit facile, mais non, terminer un match en MLB est une chose colossale et cet homme a dépassé la vingtaine.

En ce sens, nous pouvons préciser que Kershaw a mené l’ancien circuit dans cet aspect à quelques reprises, 2014 et 2015, avec respectivement 6 et 4 matchs complets.

Pour se faire une idée de ce qu’a fait le gaucher, un seul lanceur a atteint 20 matchs complets sur ces dix années, c’est un autre patron de boxe, le droitier Justin Verlander.

Nous parlons certainement de la royauté des lanceurs dans l’histoire récente du baseball.