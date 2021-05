le roi des ordinateurs portables de jeu arrive en Espagne

19/05/2021

Jusqu’à présent, en Espagne, nous étions habitués à profiter des périphériques de jeu de Razer. Pour ceux qui nous lisent régulièrement, vous saurez que ce n’est pas nouveau que leurs souris, casques et claviers soient à l’avant-garde la plus absolue. dans la technologie créée par et pour les joueurs. Cependant, jusqu’à présent, les produits Razer en Espagne se limitaient précisément à ces périphériques et à son incroyable chaise Razer Iskur. Maintenant cela a changé et les ordinateurs portables les plus puissants du marché arrivent enfin. Nous avons pu tester le Modèle avancé Razer Blade 15 et aujourd’hui nous vous racontons nos impressions.

Nous prévoyons déjà que si vous recherchez un ordinateur portable de jeu qui apporte la pointe de la technologie et des fonctionnalités qui nous permettront de tout jouer en ultra, c’est votre modèle.

DONNÉES TECHNIQUES DU MODÈLE TESTÉ

Écran: écran 15,6 avec un taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz et une latence de 2 ms. Calibré individuellement. Processeur: Intel 11th Gen i7 11800 8-core (2,3 GHz / 4,2 GHz). RAM: 16 Go DDR4 3200 MHz dual-channel. Stockage: 1 To NVme. Carte graphique: NVIDIA RTX 3070 8 Go GDDR6 VRAM Clavier: Razer RGB rétroéclairé configurable RVB via Razer Synapse. Son: deux haut-parleurs stéréo 2.0 et 4 microphones intégrés. Ports: 2 Thunderbolt 4 USB-C, 2 USB-C 3.2 qui permettent le chargement et 3 USB-A 3.2. Couleur: noir. Logiciel de gestion: Razer Synapse. Webcam: oui, 1080p. Poids: 2,01 kg

RAZER BLADE 15: SOBRIÉTÉ ET BEAUTÉ DANS UN ORDINATEUR PORTABLE AVEC SON PROPRE JOINT

Lorsque nous parlons d’ordinateurs portables axés sur le monde du jeu, la première chose qui nous vient à l’esprit est leur design original. Des LED partout, des designs intrépides qui cherchent à être provocants et, surtout, des formes décalées qui gênent souvent le confort de jeu.

Razer n’est pas comme ça, au contraire. La première impression après avoir ouvert la boîte dans laquelle elle entre est la sobriété sous ses formes. Ainsi, nous avons un ordinateur élégant, qui peut être emporté n’importe où (que ce soit la bibliothèque ou une cafétéria) sans heurter esthétiquement. Ses formes sont rectangulaires et ses lignes droites, respectant ainsi une esthétique très propre poli et couronné par le légendaire logo de la marque.

Simple et attrayant, on ne peut pas dire grand-chose de l’aspect visuel de ce Razer Blade 15 bien entretenu. Dans tous les cas, ses finitions sont en plastique et le clavier est entièrement rétroéclairé avec la technologie Razer RGB. Comme vous le savez déjà, chaque conduit peut être configuré via l’application Razer Synapse, un programme qui sert de siège de gestion de tous les périphériques et systèmes de la marque à travers lequel nous pouvons configurer les macros du clavier, l’éclairage et un long etc.

Lors de l’ouverture du terminal on trouve un écran qui occupe une bonne partie de la façade, un clavier flanqué à ses côtés par deux grands haut-parleurs et un pavé tactile assez grand. Je ne suis pas un grand fan des grands pavés tactiles, mais je suis conscient que c’est précisément ce que les gens demandent souvent. La plupart du temps, j’ai utilisé mon Razer Basilisk pour naviguer avec l’ordinateur, mais le temps dans lequel j’ai utilisé le pavé tactile, je dois dire que cela a été assez positif. Il a des ports pour arrêter un train, 2 Thunderbolt, 2 USB Type-C et 2 USB conventionnels. Cela nous permet de connecter tout type de périphérique sans rencontrer de problème majeur. En cela, vous pouvez voir que nous sommes confrontés à un ordinateur portable de jeuDepuis pour alléger le poids, les ultrabooks ont tendance à se passer de presque tous les ports. Pas le cas avec ce Blade 15, qui rappelle les vieux carnets de combat à cet égard. Ce que je n’aime pas à propos des ordinateurs portables de jeu, c’est que beaucoup essaient d’imiter les fonctionnalités des ultraportables en supprimant les ports, alors, dans ce cas, le Razer Blade 15 montre une fois de plus la voie à suivre.

En général, comme toujours, cette section répond parfaitement à ce que vous attendez de l’entreprise. De nouveau, Les produits Razer sont à nouveau les plus attractifs de la gamme gaming.

UNIQUEMENT POUR LES GAMERS?

Il est clair que lorsque nous avons un terminal de ces derniers entre nos mains, ce que nous attendons, c’est, évidemment, un ordinateur axé sur les meilleures performances dans les jeux vidéo. Il en est ainsi, ses spécifications parlent d’elles-mêmes: un RTX 3070, 16 Go de RAM et un écran conçu pour profiter de la plus grande fluidité possible.

Dans les jeux vidéo, c’est là que le terminal brille de sa propre lumière. Aucun jeu ne peut y résister, pas même le plus avancé ou le moins optimisé. Nous avons pu profiter de Cyberpunk 2077 avec toutes les fonctionnalités en ultra. Un signe indubitable qui cet ordinateur portable peut absolument tout faire parce que? Eh bien, parce que Cyberpunk 2077 en plus d’avoir une section graphique brutale, il a également une optimisation désastreuse même avec tous les correctifs qu’il contient.

Malgré ce handicap, l’ordinateur portable a su le gérer avec un 60fps stable dans les moments les plus exigeants. Par conséquent, il est clair que Si nous choisissons d’acheter cet ordinateur, nous achetons non seulement la qualité, mais aussi la durabilité, car il est postulé comme un système à la pointe de la technologie pour les années à venir.

Cela signifie-t-il que ce n’est que pour les joueurs? Bien qu’ils soient évidemment sa cible, le l’appareil a des points sans fin qui le rendent imbattable. Pour commencer, il s’allume en dixièmes de seconde, c’est d’appuyer sur le bouton d’alimentation et nous sommes à l’écran de saisie utilisateur. Par conséquent, ceux qui recherchent la vitesse et la fiabilité depuis des années pourraient envisager l’achat de ce portable. En fin de compte, cet ordinateur a des caractéristiques ultraportables, à l’exception de sa batterie, dont la durabilité est fondamentalement conçue pour qu’au final on l’utilise normalement connecté.

Si on parle de son poids, ils font 2,04 kg, un poids qui n’est pas mal du tout. Quand je suis rentré à la maison, la première chose que j’ai pensé était “vous verrez quel ordinateur gigantesque”. Je n’aurais pas pu me tromper davantage. Après tout, il n’est qu’à un kilo des ordinateurs les plus légers. Lesquels, en revanche, ne montent pas un RTX 3070 ou un écran 360Hz. Par conséquent, il est clair que le système est conçu pour les joueurs, oui, mais en même temps, cela peut être notre ordinateur au quotidien. En fait, j’ai écrit ces lignes avec mon ordinateur portable et cela a été très confortable pour moi. C’est parce que le clavier est une explosion absolue. Cela fonctionne très bien, à la fois pour les jeux et pour les tâches de bureau quotidiennes.

OK, CE N’EST PAS SEULEMENT POUR LES JEUX MAIS COMMENT ÇA MARCHE DANS LES JEUX?

Comme nous l’avons déjà mentionné, le Razer Blade 15 est sans égal lorsqu’il s’agit d’apporter le meilleur du jeu. Les jeux suivants ont été testés sur ce système:

Cyberpunk 2077.Doom Eternal.Assassin’s Creed Valhalla.Warhammer 2: Total War

Tous avec des spécifications en ultra ont non seulement démontré un belle performance ils ont plutôt été maintenus à 60 FPS (ou bien au-dessus) sans aucun problème. La performance de cet ordinateur est une bête et vous permet de profiter de n’importe quel jeu sans pratiquement avoir de problèmes. Il n’y a pas eu de problème, pas un moment où l’ordinateur n’a pu jouer à aucun de ces jeux. Les chutes de cadres sont de l’histoire ancienne avec le Blade 15. Il est à noter que profiter du Ray-Tracing est une merveille qui est actuellement à la portée de quelques-uns et qui m’a agréablement surpris grâce à son NVIDIA RTX 3070.

Dans tous les cas, il convient de noter que l’ordinateur fait du bruit et chauffe. Mais wow, c’est normal. Aucun ordinateur n’a été inventé qui ne chauffe pas après avoir joué avec les réglages en ultra. Puisqu’il n’y a pas de magie, nous ne pouvons pas non plus souligner que c’est négatif, mais que c’est la norme à ces niveaux. Un Mac est chauffé avec une vidéo YouTube, un ordinateur portable avec un 3070 ne va pas se réchauffer en jouant au dernier jeu de pointe qui a frappé le marché.

Quoi qu’il en soit, le Razer Blade 15 fonctionne très bien, et comme Il est conçu pour les joueurs, la suite Razer Synapse fonctionne pour que nos fonctionnalités à cet égard soient les meilleures.

CONCLUSIONS: L’ORDINATEUR PORTABLE DE JEU DONT VOUS NE SAVIEZ PAS QUE VOUS AVEZ BESOIN

Si après avoir lu ceci, vous avez encore des doutes: le Razer Blade 15 est un bête authentique qui cherche à s’implanter sur le marché des ordinateurs portables de jeu. Quelles sont les clés pour y parvenir? Sa sobriété esthétique, le bon travail de la marque et surtout sa quincaillerie inégalée qui la rendront vraiment difficile pour la concurrence. C’est vrai, Razer l’a encore fait.

