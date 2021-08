Le “roi des Roms” de Roumanie crée la crypto-monnaie Gipsycoin Crypto new media

TL;Répartition DR

• Gipsycoin a été lancé début août avec un prix de base de 0,00001 $.

• La Roumanie pourrait accroître l’adoption de la crypto-monnaie au niveau de l’entreprise.

Le « roi des Roms » Daniel Cioaba a annoncé avoir lancé une crypto-monnaie sous le nom de Gipsycoin. L’homme d’affaires roumain a de bonnes aspirations sur le marché des crypto-monnaies et souhaite sans aucun doute les intégrer dans le pays. Cioaba espère que le jeton créé il y a quelques semaines comblera les transferts de fonds entre les communautés roumaines du monde entier.

L’homme d’affaires a affirmé que le jeton deviendrait un moyen de paiement entre entrepreneurs et passionnés de crypto en Roumanie.

Un investisseur de crypto en Roumanie parle d’un nouveau projet de crypto

Cioaba a créé son site Web pour montrer le plan crypto et les objectifs qu’il espère atteindre dans le pays. Le projet Gipsycoin vise également à aborder d’autres problèmes en Roumanie, tels que l’extrême pauvreté avec des associations caritatives.

Gipsycoin donnera 2% de sa capitalisation boursière aux communautés roumaines les plus touchées. Le jeton financera également des projets éducatifs pour tous les enfants du pays.

Le site Web Gipsycoin indique également que le jeton servira de monnaie communautaire pour les plans éducatifs et les investissements passifs. Gipsycoin sera créé dans le pays de la péninsule galvanique au profit des citoyens.

Cependant, le jeton sera également utilisé pour effectuer des transactions entre les pays voisins de la Roumanie. Le projet crypto a été lancé la première semaine d’août, et jusqu’à présent, il a été un succès.

Daniel Cioaba parle du token Gipsycoin

Daniel Cioaba, le créateur de la crypto et un homme d’affaires célèbre dans le pays, a déclaré que le jeton avait reçu un bon accueil depuis son lancement. Cioaba estime que plus de 1 600 personnes ont adopté Gipsycoin pour des investissements passifs ou pour soutenir des œuvres caritatives. La valeur initiale du jeton était de 0,00001 $ et devrait avoir augmenté et continuer d’augmenter avec plus d’une semaine depuis son lancement.

Cioaba veut augmenter l’adoption du token dans le secteur commercial et ainsi normaliser les paiements virtuels.

Selon la chaîne de télévision privée ProTV, le jeton roumain Gipsycoin a un investissement de base de 50 000 euros. Tout cet argent a été investi par le « roi des Roms » avec ses partenaires. Le projet de crypto dans le pays peut fonctionner en faisant augmenter l’adoption des crypto-monnaies parmi les citoyens.

