Le roi Felipe VI visite l’usine Stellantis à Vigo pour le lancement de fourgons électriques

11/12/2021 à 12:51 CET

Le roi Felipe VI, accompagné de Yolanda Díaz, deuxième vice-présidente et ministre du Travail, a visité ce matin l’usine de Stellantis Vigo, à l’occasion du lancement des nouveaux fourgons électriques que le géant automobile fabrique dans l’usine de Balaídos.

La visite a commencé tardivement en raison de le vol du monarque a été détourné vers l’aéroport de Santiago en raison d’un problème de fonctionnement. Vers 11h30, le roi et le ministre sont reçus aux portes de l’usine Stellantis par Alberto Núñez Feijóo, président de la Xunta ; Abel chevalier, maire de Vigo ; Francisco Condé, deuxième vice-président et ministre de l’Économie, des Entreprises et de l’Innovation ; David Régades, délégué de la zone franche de Vigo ; Michel-Ange Santalices, président du Parlement galicien; et Jésus Vázquez Almuña, Président de l’Autorité Portuaire de Vigo.

A Stellantis, le roi a personnellement testé les nouvelles versions électriques des modèles commerciaux légers qui sont assemblés à Balaídos : Citroën Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo et Toyota Proace City, des silhouettes qui, à partir de l’année prochaine, seront rejointes par un cinquième de Fiat.

Felipe VI se rendra ensuite à Saint-Jacques-de-Compostelle, où il présidera l’acte commémoratif de la 40e anniversaire de la constitution de la Confédération des hommes d’affaires de Galice (CEG), à laquelle participeront les principales autorités et représentants économiques et sociaux. Avec cet anniversaire, l’organisation des hommes d’affaires propose, en plus de passer en revue ses principaux jalons tout au long de ces quatre décennies, de se concentrer sur l’analyse de la situation économique actuelle et des prévisions futures pour les entreprises galiciennes.

Le roi, accompagné de la reine Letizia, était en Galice fin octobre pour remettre le Prix de l’école de l’année 2020, décerné par la Fondation Princesse de Gérone, au Centre rural Mestra Clara Torres de Tui (CRA).