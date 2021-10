Le roi Harald fait l’éloge d’Edvard Munch lors de l’ouverture du musée d’Oslo – « Joie et chagrin ! » | Royale | Nouvelles

La cérémonie d’ouverture a eu lieu à l’extérieur sur la place Edvard Munch, le roi a prononcé un bref discours et la reine a coupé le ruban de cérémonie. Le roi a parlé de l’œuvre de Munch : « Il nous appartient à tous. Nous pouvons nous voir dans nos rencontres avec ses œuvres pionnières – nos propres côtés clair et sombre.

« Il enlève tout ce qui est inutile et se concentre sur l’essence de la vie humaine : l’amour et l’angoisse. La joie et la tristesse. Vie et mort. »

Le musée est de 13 étages avec 11 salles d’exposition et comprend maintenant une exposition de 200 œuvres de Munch et

Le nouveau musée remplace le musée Munch original qui a été ouvert par le roi Olav en 1963.

M. Munch le peintre norvégien est surtout connu pour le tableau « Le Cri ».

En 2012, le célèbre tableau de l’artiste expressionniste norvégien a été vendu chez Sotheby’s à New York, pour 74 millions de livres sterling aux enchères.

The Scream, qui devait rapporter au moins 50 millions de livres sterling, présente une figure hantée produite à l’aide de pastels.

La peinture de Munch a été créée en 1885 et a déclenché une vente spectaculaire de 12 minutes.

En 2004, des hommes armés masqués ont volé la version 1910 de Munch de The Scream ainsi que sa Madonna du Munch Museum.

Le couple a deux enfants, Märtha Louise et Haakon. Le roi est le cousin germain de la reine Elizabeth II.