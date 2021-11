‘Le Roi Lion’ célèbre son dixième anniversaire de gala en Espagne, avec un record de permanence

MADRID, 16 novembre (EUROPA PRESS) –

‘Le Roi Lion’ célèbre son gala du dixième anniversaire en Espagne, Le Roi Lion ‘fête son dixième anniversaire, une comédie musicale qui a vu près de cinq millions de spectateurs et plus de 3 500 représentations ont été réalisées, atteignant le chiffre de 5 millions de téléspectateurs dans son plus de 3 500 représentations.

La production est revenue le 23 septembre au théâtre Lope de Vega de Madrid après une interruption de 18 mois en raison de la pandémie, et est ainsi devenue celle qui est restée le plus longtemps à l’affiche.

En cette nouvelle saison, la production a de nouveaux visages pour certains de ses premiers rôles. Par exemple, Agustín Argüello avait déjà joué Simba au Mexique tandis qu’Andrea Bayardo est devenu le personnage de Nala ; Juan Bey sera Zazú, dans le majordome royal; et Nacho Brande, qui faisait déjà partie de la compagnie lors des éditions précédentes, jouera Timón.

FRAIS POUR LE RETOUR ET LES MESURES DE SÉCURITÉ

Dans une interview accordée à Europa Press par la directrice de Stage Entertainment, Yolanda Pérez Abejón, à l’occasion du retour des représentations, elle a déclaré ressentir une « émotion terrible » et que le retour sur scène est un « prix pour le travail » qu’ils ont effectué pendant ces 18 mois pour « maintenir cela à flot ».

« Le secteur de la culture a été l’un des secteurs qui a le plus souffert. On a dû fermer le 11 mars, ce n’est pas que le chiffre d’affaires a baissé, c’est qu’il y a eu un arrêt direct, on est passé de tout à rien » , a souligné Pérez Drone. Il a également souligné que travailler avec les nouvelles mesures a été « difficile » mais qu’elles se sont adaptées à tout.

« Je pensais que ça allait être plus dur mais la production a fait un effort gigantesque pour que nous nous sentions en sécurité. Oui, le masque est un peu compliqué à utiliser et c’est un obstacle à la respiration, mais si cela nous protège, alors bienvenue . » A déclaré Argüello.