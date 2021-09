Le roi Richard de Will Smith obtient des tonnes d’Oscar Buzz, même pour Beyonce

Nous avons officiellement tourné la page du calendrier en septembre, ce qui signifie qu’Hollywood commence à se tourner vers la saison des Oscars. Oui, des superproductions comme Shang-Chi et la Légende des dix anneaux dominent le box-office (cet été était inhabituel pour les sorties de films), mais les festivals consécutifs de Venise et de Telluride commencent à brosser un tableau pour les récompenses en attente courses, et il semble que Will Smith (et peut-être Beyonce) se retrouvera dans la conversation des Oscars pour le drame de tennis King Richard.

Racontant essentiellement l’histoire vraie de Vénus et Serena Williams à travers les yeux de leur père, Richard Williams (Will Smith), King Richard a commencé à jouer pour des critiques de cinéma et certains mécènes de festivals de cinéma et a été immédiatement salué. Il est décrit comme un plaisir pour la foule, Smith étant sélectionné pour une éventuelle inclusion dans la discussion sur l’Oscar du meilleur acteur.