Le roi Willem-Alexander et la reine Máxima visitent le palais royal lors d’un voyage d’État en Norvège | Royale | Nouvelles

Le roi Willem-Alexander, la reine Máxima et le ministre néerlandais des Affaires étrangères Ben Knapen sont arrivés en Norvège dans la zone militaire de l’aéroport de Gardermoen, près d’Oslo. Ils ont été accueillis par l’ambassadeur des Pays-Bas en Norvège, John Groffen à leur arrivée.

Le roi et la reine des Pays-Bas se sont ensuite rendus au palais royal, où les attendaient le roi Harald, la reine Sonja, la princesse héritière Mette-Marit et la princesse Märtha Louise.

Le roi Willem-Alexander a inspecté la garde d’honneur réunie pour la cérémonie de bienvenue.

La famille royale néerlandaise a offert au roi et à la reine de Norvège deux bols en verre créés par l’artiste Geir Nustad ainsi qu’une horloge pour la princesse Märtha Louise.

Lors de leur accueil officiel, les membres de la famille royale ont également déposé une couronne au monument commémoratif de guerre norvégien, ce qui signifie l’engagement des deux pays en faveur de la paix.

Jeudi, la famille royale néerlandaise devrait rencontrer le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre.

La reine Maxima et le roi Willem-Alexander, qui sont montés sur le trône après l’abdication de sa mère en 2013, des Pays-Bas vivent dans leur résidence royale, le palais Huis ten Bosch, à La Haye, aux Pays-Bas.

La reine Beatrix était le troisième monarque néerlandais successif à abdiquer, après sa grand-mère et sa mère.

La reine Maxima et le roi Willem-Alexander se sont mariés en 2002 et ont accueilli la princesse Catharina-Amalia en 2003, la princesse Alexia en 2005 et la princesse Ariane en 2007.

LIRE LA SUITE: Panique royale alors que la princesse partage une histoire d’enfance effrayante

Le Premier ministre Mark Rutte a déclaré mardi que les règles permettent à la princesse héritière néerlandaise d’épouser qui elle veut sans avoir à abdiquer de la famille royale.

Le Premier ministre néerlandais a déclaré que les temps avaient changé depuis qu’un de ses prédécesseurs avait abordé la question pour la dernière fois en 2000.

Surtout si l’on considère que les Pays-Bas ont été le premier pays à légaliser le mariage homosexuel en 2001.