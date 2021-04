Le Roku Voice Remote Pro fonctionne-t-il avec mon appareil Roku?

Meilleure réponse: Le Roku Voice Remote Pro fonctionnera probablement avec votre appareil Roku. La télécommande est conçue pour fonctionner avec n’importe quel téléviseur Roku et produit audio Roku, mais peut ne pas fonctionner avec certains lecteurs Roku, selon Roku.

Bonne nouvelle pour la plupart des consommateurs de Roku

Roku a fabriqué plusieurs types de télécommandes pour sa gamme de produits de streaming depuis sa création en 2002. La toute dernière télécommande, la Roku Voice Remote Pro, fonctionne comme une télécommande TV normale mais peut également contrôler un appareil audio et un lecteur de streaming Roku. Si vous possédez déjà une télécommande Roku de génération précédente – même une avec commande vocale – cela pourrait être une mise à niveau intéressante avec des commandes vocales mains libres et une batterie rechargeable que les autres ne possèdent pas.

Si vous vous demandez si le Roku Voice Remote Pro sera compatible avec votre appareil Roku, la réponse est très probable. «La recherche vocale et le contrôle vocal sont pris en charge sur tous les appareils Roku livrés depuis 2017, ainsi que sur plusieurs appareils plus anciens», selon le site Web de Roku. Les téléviseurs Roku, les produits audio Roku et les lecteurs Roku les plus récents, tels que le Roku Express 3900 et le Roku Streaming Stick 3600, sont compatibles.

Facile à utiliser mais …

Le Roku Voice Remote Pro comprend une batterie rechargeable, un télémètre perdu et deux boutons de raccourci reprogrammables. Ce qui distingue vraiment cette télécommande des autres télécommandes Roku, c’est la fonction de commande vocale mains libres. Dire «Hey, Roku» et une commande par la suite peut démarrer un film, régler le volume, allumer le téléviseur, etc. Par exemple, “Hey, Roku, ouvre HBO Max” lancera HBO Max sur Roku. Vous pouvez également brancher des écouteurs (non inclus) dans la prise jack 3,5 mm pour un son privé.

En raison de la nature de la capacité de commande vocale mains libres, les microphones du Roku Voice Remote Pro doivent être toujours allumés. Cela peut être dérangeant pour certains utilisateurs, c’est pourquoi Roku a permis de désactiver le mode mains libres et de donner des commandes vocales en appuyant sur le bouton du microphone. Si les micros toujours activés vous mettent mal à l’aise et que cela ne vous dérange pas d’appuyer sur le bouton du micro, alors l’une des autres télécommandes de Roku conviendrait probablement à la place.

Si vous décidez de poursuivre le Roku Voice Remote Pro, la compatibilité avec vos appareils existants ne devrait pas être un problème. Si vous possédez un produit plus ancien qui n’est pas compatible, il est peut-être temps d’envisager une mise à niveau de toute façon.

