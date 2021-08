Le rôle crucial de Klopp révélé alors que Jordan Henderson, l’avenir de Liverpool scellé

Le capitaine de Liverpool Jordan Henderson se rapproche d’un nouveau contrat à la suite d’une incertitude de choc quant à son avenir au club, selon un rapport.

Le milieu de terrain a connu un revirement remarquable à Anfield pour devenir la cheville ouvrière de l’équipe de Jurgen Klopp. Il a disputé 392 apparitions, commandant les Reds à la gloire de la Premier League et de la Ligue des champions. Cependant, des rapports du mois dernier ont affirmé que le joueur de 31 ans pourrait partir.

Il lui reste deux ans sur son contrat actuel, mais les pourparlers avaient eu du mal à avancer entre Henderson et le club.

En conséquence, l’Atletico Madrid et le Paris Saint-Germain aurait montré un intérêt de transfert.

Selon les dernières nouvelles de ., Henderson a franchi les barrières et signera probablement une prolongation.

En effet, il a conclu un « accord de principe » sur un nouvel accord de trois ans. Curieusement, il aura également la possibilité de prolonger cela d’un an en fonction du nombre d’apparitions qu’il fera.

La source affirme également que les luttes dans les pourparlers ne portaient pas sur l’argent. Au lieu de cela, ils ont impliqué le rôle de Henderson dans l’équipe et la façon dont les propriétaires de Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), le considéraient.

En tant que tel, Klopp aurait joué un rôle « pivot » dans la résolution de la « situation compliquée ».

En fait, l’avenir d’Henderson semblait plus délicat étant donné que le milieu de terrain Georginio Wijnaldum est parti en tant qu’agent libre cet été.

Il a eu 30 ans en novembre et on craignait que les propriétaires de Liverpool n’aient créé un précédent avec des joueurs dans la trentaine.

S’exprimant lors d’une conférence de presse la semaine dernière, Klopp a insisté sur le fait que Liverpool résoudrait l’avenir d’Henderson.

Klopp a offert une position ferme à Henderson

Il a déclaré: «C’est important mais cela arrivera. Nous allons le trier, quoi qu’il en soit.

« Nous allons régler le problème, cela ne fait aucun doute. Ça va s’arranger.

« Je lui ai parlé hier [Thursday] et il ressemblait [it would be signed], Oui.”

Liverpool a également lié Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk et Fabinho à de nouveaux contrats ces dernières semaines.

Les rapports affirment que Mohamed Salah est une autre star prioritaire aux côtés d’Henderson.

