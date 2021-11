Le rôle de Blake Griffin ne change pas « pour l’instant »

Blake Griffin continuera de voir moins de terrain et peut-être plus de Steve Nash.

Le grand homme vieillissant et l’entraîneur-chef des Nets ont récemment parlé du temps de jeu réduit de Griffin, qui se poursuivra «pour le moment», a déclaré Nash vendredi.

Griffin n’a pas joué une minute lors de la victoire éclatante des Nets contre les Celtics mercredi – peut-être leur meilleur match de la saison – et n’avait enregistré que neuf minutes lors de la victoire de lundi à Cleveland.

Le tir du joueur de 32 ans n’est pas revenu, tandis que LaMarcus Aldridge a semblé rafraîchi à la place de Griffin.

« J’ai parlé à [Griffin] », a déclaré Nash. « Pour l’instant, nous expérimentons, et je regarde d’autres choses et je donne l’opportunité à d’autres gars. Il a été génial. J’apprécie vraiment cela. »

Le grand homme en difficulté ne s’est pas plaint, et les Nets ont des raisons de donner une chance aux autres. Alors que Griffin a adopté un style de jeu plus rugueux sans la capacité de saut qu’il avait autrefois – ses 12 charges tirées sont les plus importantes de la NBA – il n’est pas une menace intimidante à chaque extrémité du terrain.

Blake GriffinCorey Sipkin

L’année dernière, en 26 matchs avec Brooklyn, Griffin s’est réinventé en tirant 38,3% sur 3 et en ajoutant un jeu de périmètre. Cette année, la marque a chuté à 16,1% en 17 matchs joués.

« Ce n’est pas facile pour lui. Il a connu un début de saison difficile et a également raté le dernier match, il est entré et a travaillé et a été professionnel », a déclaré Nash avant le match de samedi au Barclays Center contre les Suns. « Cela a été vraiment, vraiment important pour moi et notre groupe. Je l’admire donc vraiment pour cela et je suis fier de son attitude à l’appui. »

Avec Aldridge, les vétérans James Johnson et Paul Millsap, qui avaient raté quatre matchs consécutifs pour des raisons personnelles avant le match contre Cleveland, continueront de voir plus de temps.

Les Nets se sont occupés des affaires contre les équipes médiocres et ont martelé la lie de la ligue, mais le meilleur de la NBA a fait ressortir le pire à Brooklyn.

Les Nets ont perdu contre Milwaukee par 23 ; à Miami par 13 ; à Chicago par 23 ; à Golden State à 18 ans.

James Harden a déclaré cette semaine que Phoenix n’est qu’un « bâton de mesure [game]» pour les médias, mais pas pour l’équipe. Pourtant, plusieurs membres de l’équipe ont déclaré que battre les Suns serait bénéfique pour leur confiance.

« Je pense que cela aiderait », a déclaré Nash. «Je pense que nous sommes sur un chemin pour nous améliorer tout au long de l’année. Donc, si nous gagnons un jeu de bâton de mesure ou perdons un jeu de bâton de mesure, je suis plus soucieux de continuer à évoluer dans la bonne direction.

« Ce serait un regain de confiance pour gagner contre l’une des meilleures équipes, mais en même temps, si nous ne le faisons pas, qu’est-ce que cela peut nous permettre ? C’est juste le revers de la médaille. Vous avez confiance en une victoire, mais que pouvez-vous apprendre et améliorer pour obtenir ce bâton de mesure lors d’une défaite ? »

Joe Harris a raté un sixième match consécutif mercredi en raison d’une entorse à la cheville gauche subie le 14 novembre.

Les Nets n’ont pas fourni de calendrier pour son retour, et le gardien de tir ne semble pas particulièrement proche.

« Je pense qu’il a fait de petits progrès », a déclaré Nash. « Mais je pense qu’il y a encore du chemin à parcourir, où ils doivent continuer à évaluer différentes options et comment nous pouvons aider à accélérer son rétablissement. »