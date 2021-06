Le rôle de Covid-19 dans l’accélération de l’adoption de la technologie dans le secteur de la santé

C’est le meilleur moment pour tirer parti des technologies numériques pour améliorer considérablement l’infrastructure médicale à travers le pays.

Par Arvind Sharma,

La pandémie de Covid-19 a nécessité une adoption accélérée des technologies numériques dans le secteur des sciences de la vie et de la santé et la même chose s’est en fait produite à des niveaux sans précédent. L’importance de la technologie dans la fourniture de services de santé efficaces et abordables pendant la pandémie de Covid-19 ne peut être sous-estimée et l’industrie et les gouvernements ont rapidement adopté des plateformes numériques telles que l’application Arogya Setu, e-Sanjeevani, les plateformes de consultation en ligne, la téléconsultation portails, plateformes cliniques en ligne, entre autres. Il est à noter que le gouvernement indien (GOI) a également lancé la mission nationale de santé numérique pour numériser les dossiers de santé dans tout le pays et a autorisé les plateformes de télémédecine et de pharmacie en ligne à proposer des consultations pour éviter la surpopulation dans les hôpitaux.

À ce jour, compte tenu de la situation créée par la pandémie de Covid-19, les gens ont désespérément besoin de services de santé en temps opportun à des coûts abordables, et la technologie numérique joue un rôle clé dans tous les domaines, y compris la gestion de la chaîne d’approvisionnement, l’enregistrement des patients, les consultations en ligne, l’achat et la livraison. de médicaments.

Inutile de mentionner qu’avec l’adoption de la technologie, des services de santé de qualité peuvent être fournis dans des endroits éloignés grâce à la télémédecine et à des sessions en ligne à des coûts minimes. Alors que la demande de services de santé a toujours été élevée, l’offre et la prestation en temps opportun de services de santé peuvent être satisfaites à l’aide de la technologie numérique.

Avant le déclenchement de la pandémie de Covid-19, il y avait une préférence pour visiter physiquement les prestataires de soins de santé pour bénéficier des services de santé, et les médecins pensaient également que les consultations en face à face étaient meilleures que les consultations en ligne. Cependant, avec l’épidémie de Covid-19, il y a eu un changement de mentalité et les médecins et les patients ont rapidement adopté le modèle en ligne et virtuel.

La pandémie de Covid-19 a contraint les hôpitaux publics et privés à moderniser leurs infrastructures et à trouver des moyens innovants de soigner les patients souffrant de maladies infectieuses. Il y a eu une augmentation massive de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour diagnostiquer divers symptômes de Covid-19.

Les experts de l’industrie estiment que la pandémie de Covid-19 a donné un coup de pouce structurel au secteur de la santé de manière significative, et que la transformation et l’adoption massives des technologies numériques dans le secteur de la santé ont eu lieu en quelques semaines, ce qui aurait pu prendre un quelques années.

C’est le meilleur moment pour tirer parti des technologies numériques pour améliorer considérablement l’infrastructure médicale à travers le pays. L’interaction entre les soins de santé et la technologie améliore la qualité des services de santé avec un accès accru et des coûts abordables. Il est intéressant de noter que les start-up proposent également des technologies innovantes pour soutenir le secteur de la santé. Les consultations de santé en ligne ont connu une croissance de cinq cents pour cent pendant la pandémie de Covid-19. Comme indiqué précédemment, le gouvernement a publié les directives de télémédecine qui ont légalisé la téléconsultation et la pratique de la télémédecine en Inde. Conformément aux directives de télémédecine, les patients peuvent consulter des médecins par chat, audio ou vidéo.

La santé est l’un des secteurs à la croissance la plus rapide en Inde – et l’Inde est en train de devenir l’une des économies numériques à la croissance la plus rapide au monde. La pandémie de Covid-19 a mis en évidence les lacunes de notre infrastructure de soins de santé. Je suis sûr que la pandémie de Covid-19 servira de stimulant qui permettra l’adoption de diverses technologies dans le secteur de la santé – telles que les dispositifs médicaux portables, l’intelligence artificielle, les appareils de santé personnels, les plateformes de pharmacie en ligne et la télémédecine.

Les marchés de la e-pharmacie et de la télémédecine sont sur le point de croître à deux chiffres, et la pandémie de Covid-19 est un signal d’alarme pour stimuler l’écosystème de la santé avec des avantages supplémentaires des technologies de la santé. Les start-ups des technologies de la santé telles que Docturnal, Alkenist et Aerobiosys Innovations adoptent bientôt des technologies numériques profondes et construisent des appareils de santé intelligents. Je suis sûr que ces solutions de soins de santé numériques resteront et seront pertinentes même dans le monde post-Covid-19.

Les mesures prises par le gouvernement pour fournir des soins de santé publics sont louables – par exemple, l’ambitieux programme gouvernemental Ayushman Bharat, qui est le plus grand programme de santé au monde couvrant cinquante crores d’Indiens, tire parti de la technologie pour fournir des services de santé. De même, la Mission nationale de santé numérique devrait révolutionner l’accès aux soins de santé et les services de prestation à travers le pays.

