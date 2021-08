C’est particulièrement agréable d’entendre que Tanner Buchanan est déjà un grand fan de bandes dessinées et aspire au rôle alors qu’il félicite sa co-vedette de Cobra Kai pour son film Blue Beetle. Le joueur de 22 ans a éclaté, avec la prochaine star de DCEU, d’autant plus que la série a fait son chemin vers Netflix l’été dernier et a depuis continué sur la plate-forme comme l’un de leurs plus grands succès.