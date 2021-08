Le rôle de Juan Toscano-Anderson dans les Golden State Warriors

Guerriers de l’état d’or Il va y avoir une rotation assez large la saison prochaine et les rôles que certains joueurs ont joué la saison dernière en raison du manque de profondeur de banc pourraient changer considérablement par rapport à 2021/22. Il est temps de parler aujourd’hui de Juan Toscano-Anderson, un joueur qui a prouvé l’an dernier qu’il avait suffisamment de niveau pour jouer un rôle secondaire dans n’importe quelle équipe NBA et qui est devenu l’un des favoris des fans de la Centre de poursuite.

JTA a joué à un très bon niveau la saison dernière quand Kevon fou et James Wiseman ils étaient partis en février dernier. L’international mexicain s’est avancé et a gagné des minutes en tant que “4” sans les deux grands hommes disponibles pour Kerr. La bataille d’Eric Paschall, qui a été échangé en Utah et qui était un homme appelé à lui prendre quelques minutes, a été supprimée. Maintenant, en plus des Looney et Wiseman susmentionnés, qui devraient diviser les minutes en position de cinq, il doit se battre avec Otto Porter Jr., André Iguodala, Nemanja Bjelica et Draymond vert pour la position quatre ou cinq si Kerr veut jouer court. Ce ne sera pas facile.

Juan Toscano Anderson S’AMUSANT pendant son camp au Mexique —— pic.twitter.com/pQfC2YQh4A – NBA Latam (@NBALatam) 23 août 2021

Qualité minute

Ce ne sera pas facile alors, mais l’énergie qu’il est capable d’apporter à l’équipe des deux côtés du court, sa compréhension avec Stephen Curry et son envie peuvent lui valoir une place auprès de Steve Kerr. JTA a montré, en plus de son physique, qu’il a, par exemple, un bien meilleur tir qu’Iguodala, donc au niveau offensif il contribue davantage. Il ne serait pas surprenant que Toscano finisse par avoir plus de 15 minutes par match même avec toute la compétition actuelle.