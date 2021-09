Le rôle de Juancho Hernangómez à Boston : le nouveau Marcus Morris ?

Juancho Hernangómez a été échangé de Memphis Grizzlies à Celtics de Boston. A priori, c’est une excellente nouvelle pour le joueur madrilène, qui quitte une équipe dans laquelle il était difficile de compter à cause de la concurrence à son poste et passe dans une autre dans laquelle tout est inconnu. De pas sûr à peut-être.

Boston a actuellement de graves lacunes au poste de meneur et, malgré cela, a acquis Juancho en échange d’un meneur comme Kris Dunn. Donc soit l’un des deux, soit ils veulent vraiment Juancho, soit ils incorporent des pièces qu’ils essaieront plus tard d’utiliser pour obtenir un autre joueur. En ce moment, en pensant à ce que Brad StevensLors de son premier été dans les bureaux et non à la banque, il aime vraiment Hernangómez, le rôle qu’il aurait dans l’équipe est assez clair.

Le nouveau Marcus Morris ?

Ainsi, la première chose à laquelle il faut penser est que les Celtics le veulent comme ‘4’ et non comme ‘3’, une position dans laquelle Juancho a des déficiences défensives et dans laquelle les Celtics ont un certain Jayson tatum.

Pour jouer à quatre et cinq, les Celtics ont récupéré cette saison d’Al Horford et ont les Williams (Robert et Grant). Ainsi, le rôle de Juancho devrait être celui d’un spécialiste. Il faudrait que ce soit celui qui a déjà joué avec Brad Stevens il y a quelques années (et à très haut niveau) Marcus Morris.

Un attaquant de grande taille, avec un bon coup de trois et une capacité défensive qui devient un spécialiste.