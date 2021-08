Le rôle de leader de l’Inde pour renforcer la sécurité maritime grâce à la coopération internationale

L’UNCLOS, également appelée Traité sur le droit de la mer, définit les lignes directrices pour l’utilisation des océans et de la vie marine du monde. (Images représentatives : Marine indienne)

Par Milind Kulshreshtha

Le mandat de l’Inde en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) sur le maintien de la paix et de la sécurité internationales a débuté le 1er janvier 2021 pour deux ans. La première présidence en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité a débuté début août 2021. C’était la première fois qu’un Premier ministre indien présidait une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies et aussi la première où la sécurité maritime était discutée en tant que sujet exclusif. Sécurité maritime – Un cas pour la coopération internationale ».

Un grand nombre de dignitaires, dont un total de 4 chefs d’État et de gouvernement, 10 ministres et une présence personnelle du président russe et du secrétaire d’État américain, ont signifié les préoccupations que le monde accorde aux menaces maritimes émergentes. Au cours de la réunion, l’Inde a souligné cinq principes, à savoir l’élimination des barrières commerciales maritimes, le règlement pacifique des différends maritimes dans le cadre du droit international, les efforts conjoints pour lutter contre les menaces maritimes (émergeant des acteurs non étatiques et les catastrophes naturelles), la conservation de la l’environnement et pour une connectivité maritime responsable afin de stimuler le commerce maritime. Conformément à la déclaration présidentielle du CSNU, le CSNU a réaffirmé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) comme cadre juridique directeur pour les activités maritimes.

Droit de la mer – UNCLOS

L’UNCLOS, également appelée Traité sur le droit de la mer, définit les lignes directrices pour l’utilisation des océans et de la vie marine du monde. Cette initiative a été officialisée au début des années 1980 et est entrée en vigueur en 1994. L’Inde a ratifié la Convention des Nations Unies en 1995 et en 2016, environ 167 pays et l’Union européenne faisaient partie de l’UNCLOS. De nombreux instituts internationaux comme IMO (International Maritime Foundations), International Seabed Authority (ISA), ITLOS (International Tribunal for the Laws of the Sea), CLCS (Commission on the Limits of the Continental Shelf) et d’autres soutiennent la mise en œuvre de l’UNCLOS des principes directeurs. Le TIDM est un organe judiciaire indépendant qui statue sur les différends découlant des directives de l’UNCLOS, tandis que la CLCS s’occupe de l’établissement des limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins. Les innovations technologiques continueront de jouer un rôle crucial dans la mise en œuvre de la CNUDM pour atteindre l’objectif du Programme de développement durable à l’horizon 2030, à travers lequel les pays bénéficieront d’économies océaniques inclusives et durables.

Certains des aspects importants de l’UNCLOS qui ont récemment fait l’actualité, en particulier dans la région de la mer de Chine méridionale en raison de l’approche expansionniste de la Chine, concernent la ZEE (zone économique exclusive) et les droits dans une zone de 200 milles le long du littoral. En fait, lors de la réunion du CSNU présidée par l’Inde, la Chine s’est déjà inquiétée du fait que le forum n’est pas un « endroit approprié » pour discuter des problèmes de la mer de Chine méridionale, même si la Chine, en tant que membre des cinq membres permanents du CSNU, avait soutenu la résolution d’adopter la CNUDM.

Inde et UNCLOS

L’UNCLOS confère déjà à l’Inde une juridiction exclusive pour explorer les régions côtières de sa ZEE afin d’obtenir diverses ressources telles que les hydrocarbures du plateau continental et, également, l’extraction de nodules polymétalliques, de cobalt, de sulfures hydrothermaux, etc. Autorité des fonds marins. L’Inde a également adhéré strictement aux directives de l’UNCLOS en tant que position officielle du GoI pour une coexistence harmonieuse, en particulier lorsque l’Inde partage des frontières maritimes avec sept pays, à savoir. Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Thaïlande, Indonésie, Pakistan, Maldives. En 2009, le Bangladesh s’était adressé à la Cour permanente d’arbitrage (CPA) de La Haye pour obtenir un jugement en vertu de la clause de différend de la CNUDM. En juillet 2014, après un processus d’arbitrage en bonne et due forme, la Cour a rendu une décision en faveur du Bangladesh et lui a accordé 19 467 km² sur la zone maritime totale de 25 602 km² et partant. Le jugement a permis au Bangladesh une ZEE de 200 milles, le plateau continental au-delà de la zone économique de 200 milles et un accès à la mer ouverte. Ce jugement a été accepté par l’Inde afin de maintenir et d’améliorer la bonne volonté entre les deux nations. De même, l’affaire Enrica Lexie impliquant les Marines italiens détenus par l’Inde après l’incident au large des côtes du Kerala a été arbitrée par le Tribunal international du droit de la mer (sous la Cour internationale de justice) lorsque l’Italie les a approchés en 2015.

Les ambitions de l’Inde dans les plans d’exploitation minière en eaux profondes

L’Institut des Nations Unies pour l’Autorité internationale des fonds marins (ISA) comprend 167 États membres et l’Union européenne. Conformément au mandat de l’UNCLOS, l’ISA réglemente les activités liées aux minéraux dans les zones internationales des fonds marins afin non seulement d’assurer l’appropriation, mais aussi d’assurer la protection de l’environnement marin contre les effets nocifs résultant des activités liées aux fonds marins. L’ISA a publié trois règlements, à savoir. Prospection et exploration des nodules polymétalliques dans la zone, prospection et exploration des sulfures polymétalliques dans la zone et prospection et exploration des croûtes de ferromanganèse riches en cobalt dans la zone. En 2002, l’Autorité a finalisé des contrats de 15 ans avec 29 agences pour l’exploration de nodules polymétalliques, de sulfures polymétalliques et d’encroûtements cobaltifères de ferromanganèse dans les grands fonds marins. Pour l’exploration des nodules polymétalliques, GoI est l’un des contractants (avec six autres) et s’est vu attribuer une superficie de 75 000 km². zone dans l’océan Indien Pour l’exploration de 2002-2017 (étendu jusqu’en 2022 maintenant). Dans un contrat séparé, l’Inde s’est vu attribuer 10 000 km². Zone dans la dorsale sud-ouest de l’Inde de 2011 à 2026 pour l’exploration des sulfures polymétalliques. La Chine est également activement impliquée dans les activités d’exploration en haute mer dans l’IOR, principalement via deux sous-traitants recrutés par l’ISA, à savoir. Association chinoise de recherche sur les ressources minérales océaniques et China Minmetals Corporation.

Récemment, le NIOT (Institut national des technologies océaniques) relevant du ministère des Sciences de la Terre, a annoncé une avancée décisive en réalisant avec succès l’exploitation minière sous-marine des fonds marins à des profondeurs de plus de 5 km. Dans le cadre de l’activité d’extraction des fonds marins, l’équipe NIOT dirigée par le scientifique en chef GopaKumar Kuttikrishnan a également réalisé les essais de locomotion sous-marine les plus profonds au monde d’une machine d’exploitation minière sur chenilles des fonds marins développée localement. Ce robot d’exploration des fonds marins constitue une partie cruciale de toute expertise d’exploitation minière en haute mer et est développé localement pour récolter les nodules polymétalliques à des profondeurs de 6 km dans la zone attribuée.

Conclusion

La mer de Chine méridionale est une voie de communication pour environ 30 pour cent du commerce mondial et les routes commerciales maritimes libres et ouvertes dans cette région sont essentielles. L’Inde a assumé le rôle de leader dans la sécurité maritime mondiale, car l’économie bleue sera toujours importante pour la croissance de l’Inde. L’Inde a déjà lancé plusieurs plateformes de sécurité maritime comme SAGAR (Sécurité et croissance pour tous dans la région) et QUAD Security Dialogue in the Indo-Pacific. Cependant, la mer de Chine méridionale dans l’Indo-Pacifique évolue à maintes reprises comme une zone contestée où l’applicabilité des directives de l’UNCLOS est ambiguë. La contradiction ici est que la Chine, même si elle a ratifié l’UNCLOS en 1996, détient ses propres revendications de ZEE, de plateau continental, etc., dans la région. D’un autre côté, les États-Unis n’ont pas ratifié l’UNCLOS à ce jour, mais sont inébranlables envers les opérations de liberté de navigation (FONOP) en mer de Chine méridionale et dans d’autres endroits conformément à leurs propres prérogatives. Pendant ce temps, alors que les différends concernant les revendications territoriales maritimes se poursuivent, les technologies modernes incitent l’exploitation minière sous-marine à devenir une option viable au cours de cette décennie. Ce n’est qu’une question de temps pour que de nouvelles formes de problèmes de sécurité maritime en haute mer émergent bientôt d’activités telles que l’exploitation minière illégale, les empiétements et la piraterie, etc. Par conséquent, alors que la vaste ZEE indienne de 2,37 millions de km² est protégée par des Marine, pour que l’Inde reste pertinente en tant que fournisseur de sécurité réseau dans la région indo-pacifique, le GoI doit se concentrer sur l’expansion continue de la marine indienne en tant que marine d’eau bleue pour des opérations étendues en haute mer plus loin de l’IOR.

(L’auteur est un analyste stratégique avec un vif intérêt pour la technologie liée aux solutions C4I et à la fusion de données multi-plateformes et multi-capteurs (MPMSDF). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.