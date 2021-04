Le rôle de Logan Paul à WrestleMania 37 révélé alors qu’il devrait être impliqué dans le match Kevin Owens vs Sami Zayn

Booker T a suggéré que Logan Paul pourrait être un arbitre invité spécial ou un exécuteur de ring dans le match WrestleMania 37 entre Kevin Owens et Sami Zayn.

La star de YouTube, Paul, était l’invité spécial de Zayn à SmackDown la semaine dernière alors qu’il assistait à la première de la bande-annonce documentaire sur la conspiration de la WWE de l’ancien champion Intercontinental.

Zayn et Owens se disputent alors que Paul est sur le point de jouer un grand rôle à WrestleMania 37

Paul a également accepté une invitation de Zayn à être son invité spécial à WrestleMania 37 et le segment s’est terminé avec ce dernier étant à la réception d’un Stunner d’Owens.

Le Hall of Famer de la WWE Booker T estime que Paul pourrait jouer un rôle important dans le match de haut niveau au Show of Shows ce week-end.

Il a dit: «Comme je l’ai dit, je suis d’accord. La rumeur en ce moment est qu’il fera partie du match Owens-Zayn en tant qu’arbitre spécial ou enforcer spécial.

« Je ne sais pas. Mais l’un des frères Paul, Logan Paul, sera à WrestleMania.

Owens et Zayn se battront la deuxième nuit de WrestleMania 37, qui verra au moins 25000 fans assister à un événement en direct de la WWE pour la première fois depuis plus d’un an les 10 et 11 avril.

Les meilleurs amis de la vie réelle se sont déjà disputés à la WWE et à NXT et le match pourrait être un voleur de spectacle.

Alors que Logan fait des vagues à la WWE, son frère, Jake, combat l’ancienne star de l’UFC Ben Askren lors d’un match de boxe le 17 avril.