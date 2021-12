Le rôle de Michele Tafoya sur NBC change après les remarques de Kaepernick sur « The View »: rapport

Michele Tafoya ne sera plus le journaliste secondaire du « Sunday Night Football » de NBC après cette saison, selon un rapport.

La couverture par NBC du prochain Super Bowl en février devrait être sa dernière apparition en marge du réseau, a rapporté le New York Post. Son rôle par la suite est resté flou.

La décision apparente intervient plusieurs semaines après que Tafoya a été critiqué pour avoir fait des commentaires sur l’ancien quart-arrière de la NFL Colin Kaepernick lors d’une apparition sur « The View » d’ABC.

Tafoya est revenu à NBC pour quelques matchs après « The View », mais a été absent de la couverture NFL de NBC depuis le match de Thanksgiving Night entre les Bills de Buffalo et les Saints de la Nouvelle-Orléans.

Son absence a été décrite par NBC comme une « semaine d’adieu » alors que des spéculations circulaient selon lesquelles quelque chose ne va pas dans les relations entre Tafoya et le réseau, a rapporté le Post.

L’analyste sportif Bill Simmons a attiré l’attention sur l’absence prolongée de Tafoya plus tôt cette semaine sur son podcast.

« Elle occupait le siège conservateur », a déclaré Simmons à propos de l’apparition de « View » de Tafoya, « Puis quelques semaines plus tard, tout d’un coup, juste au revoir [from NBC]. Faire une pause. »

Tafoya, 56 ans, originaire de Californie, travaille pour NBC depuis environ une décennie après des passages précédents avec CBS et ABC/ESPN. Elle est lauréate de cinq Emmy Awards pour ses reportages sportifs.

Michele Tafoya prend la parole lors d’un événement à Beverly Hills, Californie, le 14 juillet 2014. (.)

Le 3 novembre, elle et les co-animateurs de « The View » ont eu un débat sur Kaepernick à l’époque où Netflix a publié un spécial intitulé « Colin en noir et blanc ».

Tafoya et le co-animateur de « View », Sunny Hostin, se sont affrontés dans l’émission à propos de certains commentaires que Kaepernick avait faits, comparant le repêchage et les camps d’entraînement de la NFL à l’esclavage.

Tafoya a fait valoir que jouer dans la NFL était un acte de libre arbitre.

« Personne ne fait pression sur eux », a-t-elle déclaré. « Ils ne sont pas obligés d’entrer dans la NFL. »

Plus tard, elle a ajouté: « Je pensais que la comparaison avec la traite des esclaves était un peu rude. … Ces gars-là entrent volontairement. Ce sont les gens les mieux soignés. Oui, ils pratiquent un sport difficile, et chacun d’entre eux – Les Noirs, les Blancs, les Latinos, quiconque pratique ce sport – vous diront à quel point ils l’aiment et sont prêts à le faire et ils gagnent sacrément bien leur vie. »

Hostin a répliqué que la plupart des propriétaires de la NFL sont des hommes blancs et que la plupart des joueurs sont noirs.

« Cette comparaison qu’il fait avec les propriétaires d’esclaves et les esclaves n’est pas, en quelque sorte, totalement déraisonnable ou hors limites », a-t-elle déclaré.

Elle a affirmé que ce sont les propriétaires blancs de la ligue qui ont empêché Kaepernick de poursuivre sa carrière dans la NFL après la saison 2016, lorsqu’il a lancé des manifestations à genoux d’avant-match contre l’injustice raciale pendant l’hymne national. Le contrat de Kaepernick avec les 49ers de San Francisco a expiré après cette saison et aucune équipe de la NFL ne l’a embauché par la suite.

Kaepernick et son ancien coéquipier Eric Reid ont par la suite conclu des accords de règlement avec la ligue.

Hostin a également fait valoir que Kaepernick « avait tout perdu » en prenant position sur une cause à laquelle il croyait, mais Tafoya a répliqué en notant que Kaepernick avait en fait « beaucoup gagné » depuis qu’il avait quitté la NFL, y compris le spécial Netflix et un accord lucratif avec des vêtements de sport. société Nike.

Kathryn Tappen serait l’une des meilleures candidates pour remplacer Tafoya en tant que journaliste secondaire sur « Sunday Night Football », a rapporté le New York Post.

NBC n’a pas commenté le rôle de Tafoya et Tafoya n’a pas pu être contacté, a rapporté le Post.

Brandon Gillespie de Fox News a contribué à cette histoire.