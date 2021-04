Le rôle du leadership d’entreprise dans le bien-être des employés est plus que jamais d’actualité: Sameer Nigam, PDG et cofondateur de Starbeans

PDG et cofondateur de Stratbeans, Sameer Nigam

Le monde de la formation se transforme à un rythme très rapide en ces temps de test grâce au COVID-19, passant d’une formation dirigée par un instructeur dans le passé à une méthode de formation plus évoluée avec des progrès tels que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Stratbeans, qui prétend être l’une des entreprises de solutions de gestion de l’apprentissage à la croissance la plus rapide, utilise des solutions basées sur la technologie et l’IA. Lors d’une conversation avec Financial Express Online, le PDG et cofondateur, Sameer Nigam, a déclaré qu’ils cherchaient à fournir aux entreprises une approche à 360 degrés pour aider à réutiliser l’avenir du travail grâce à l’apprentissage continu, à l’engagement et à l’inclusion de tout le monde dans la chaîne de valeur. y compris les employés, les partenaires, les fournisseurs et les clients. Extrait:

Avec les récentes perturbations, comment Stratbeans a-t-il suivi le rythme de la transformation de la culture et des habitudes de travail? Quels changements les dirigeants ont-ils traversés? Quels sont les principaux enseignements?

Startbeans est une startup axée sur la technologie, depuis le premier jour. Nous fonctionnons déjà sur un modèle de lieu de travail hybride, avec une partie de notre main-d’œuvre travaillant à domicile ou à leur emplacement préféré. Ainsi, nous n’avons pas eu à faire de mouvements charnières à la suite de Covid-19. Heureusement, nous avons rapidement senti la gravité de la pandémie et apporté des changements progressifs à nos opérations pour faciliter la continuité des activités et permettre à tous les membres de l’équipe de travailler à domicile. Cela a permis à chacun dans l’équipe de jouer un rôle significatif dans l’entreprise, tout en prenant soin d’eux-mêmes et des membres de leur famille. Je crois que le rôle du leadership pour assurer le bien-être des gens est plus que jamais d’actualité. L’apprentissage clé est que nous devons penser au-delà de la ligne du haut et du bas et prendre en compte le quotient de bonheur au travail. En tant qu’entreprise numérique, nous avons connu une augmentation significative de la charge de travail tout en accompagnant nos clients tout au long des périodes difficiles. Heureusement, nous avons pu gérer la marche sur la corde raide avec l’aide de notre équipe passionnée.

Comment Stratbeans assure-t-il la mise à niveau des compétences de ses employés après Covid? Pouvez-vous mentionner une initiative prise pour renforcer les compétences des employés?

L’apprentissage et le développement continus ont été l’un des principaux piliers de notre croissance. Ainsi, nous avons organisé des ateliers en ligne avec des experts de l’industrie sur divers aspects commerciaux tels que les compétences en vente, la gestion de projet, etc. À l’avenir, nous introduirons davantage de formes d’apprentissage pour nous assurer que nos employés sont prêts à relever les défis commerciaux de l’avenir.

Pendant la pandémie, les entreprises ont embauché des gens virtuellement. Quelle a été votre stratégie de recrutement? Envisagez-vous de continuer avec la même chose?

Notre stratégie de recrutement a évolué au fur et à mesure que nous avons appris de nouvelles choses pendant le verrouillage et par la suite. Nous encourageons une culture du «travail de n’importe où». Nous avons considérablement augmenté nos effectifs et tous les recrutements au cours de la dernière année se sont fait par le biais d’une évaluation et d’une intégration à distance. Dans la mesure du possible, nous avons créé des occasions de rencontres en personne entre les nouveaux membres et les membres de leur équipe respectifs. Dans le même temps, nous avons pris toutes les mesures possibles pour que ces rencontres soient sûres pour nos employés. Nous espérons continuer avec la même approche et enrichir notre expérience de recrutement et d’intégration, au fur et à mesure que nous apprenons.

Quel rôle la technologie / les outils jouent-ils pour garantir des opérations commerciales fluides? Pouvez-vous nous présenter une technologie exclusive que l’organisation utilise?

Nous avons tous vu l’année dernière que le rythme de la disruption numérique s’est accéléré à pas de géant. Nous utilisons divers outils et plateformes technologiques collaboratifs pour nous connecter avec nos équipes, nos clients et d’autres partenaires de l’écosystème. Certains de ces outils sont G-SUITE, SLACK, JIRA et Confluence, et ZOOM etc. Ces outils nous ont permis d’assurer la continuité d’activité, la croissance, l’efficacité opérationnelle et une expérience enrichie pour nos parties prenantes internes et externes.

Comment l’organisation assure-t-elle l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle des employés? Quelles sont les initiatives prises pour accroître l’engagement et la productivité des employés?

Depuis le début du verrouillage, les limites personnelles et professionnelles des personnes travaillant à domicile se sont rapidement immergées. Chez Stratbeans, nous en sommes conscients et nous déployons plusieurs moyens pour nous assurer que les gens n’ont pas à travailler au-delà de leurs heures normales. Afin de ramener une touche humaine au travail, nous avons également consacré des budgets pour organiser des rencontres locales ou nous asseoir dans des espaces publics sûrs comme les cafés pour «changer de décor». Il existe également des sessions mixtes d’apprentissage et de plaisir telles que la méditation guidée ou l’ergonomie avec l’aide d’experts externes.

La RA est-elle la technologie immersive la plus répandue dans le eLearning? Si oui, comment les entreprises peuvent-elles utiliser cette technologie pour offrir des expériences d’apprentissage engageantes à leur plein potentiel?

La RA est définitivement une technologie immersive et efficace pour l’e-learning. Cependant, le vrai défi concerne les ressources nécessaires pour un déploiement efficace. C’est encore un nouvel espace et il y a beaucoup de travail pour reconstruire l’écosystème. Une fois que cela prendra forme, je suis certain que la RA jouera un rôle important dans l’amélioration du potentiel de l’apprentissage en ligne.

Dans un lieu de travail moderne / hybride, comment voyez-vous la croissance des outils d’apprentissage Gen Next?

Le monde a déjà fait l’expérience de la puissance des technologies et des solutions collaboratives en ligne dans un environnement distant ou hybride. La prochaine génération d’outils d’apprentissage sera développée avec le même principe, c’est-à-dire la collaboration virtuelle. Ces outils permettront aux gens d’apprendre sur le pouce et de partager leurs expériences avec leurs pairs en temps réel. En gardant cela à l’esprit, nous avons renforcé notre suite de produits avec des outils basés sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.