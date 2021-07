Le rôle du Royaume-Uni en tant que puissance mondiale : le groupe de combat aéronaval du HMS Queen Elizabeth est le fer de lance des politiques indo-pacifiques

Le porte-avions de 280 mètres de long HMS Queen Elizabeth a été construit pour 4,13 milliards de dollars avec une durée de vie de 50 ans. (Crédit photo : Haut-commissariat britannique)

Par Milind Kulshreshtha

Le document politique du Royaume-Uni de mars 2021 « Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy » énonce la vision du Royaume-Uni pour 2030. Dans son avant-propos du document de politique, le Premier ministre britannique avait également présenté un plan de navigation ambitieux pour une force opérationnelle basée sur un groupe aéronaval sous le commandement du navire amiral HMS Queen Elizabeth. Le HMS Queen Elizabeth (Pennant numéro R08) est un porte-avions de 65 000 t qui est le plus grand et le plus récent navire de guerre jamais construit par la Royal Navy. En mai 2021, le navire de guerre a commencé à naviguer pour ce déploiement de 28 semaines vers l’est depuis son port d’attache à Portsmouth dans le cadre d’un groupe aéronaval multinational comprenant deux frégates de la Royal Navy, deux destroyers, deux navires de ravitaillement et un sous-marin de classe Astute. La composante navale multinationale participante comprend un destroyer américain et une frégate néerlandaise.

Ce groupe aéronaval représente le premier déploiement mondial de cette envergure du Royaume-Uni au cours des deux dernières décennies, naviguant à travers la Méditerranée, le Moyen-Orient et les eaux indo-pacifiques pour atteindre le Japon et la Corée du Sud. Le déploiement de 26 000 milles marins vers l’est avec des visites dans 40 pays est le tout premier déploiement à long terme du HMS Queen Elizabeth depuis sa mise en service en 2017. En juin 2021, au début de sa navigation, le porte-avions a acquis sa première expérience de combat en effectuant des missions aériennes contre l’Etat islamique. Il a piloté les avions de combat F-35B américains et britanniques depuis son pont pour des missions de combat au-dessus du Moyen-Orient. C’était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que des avions de guerre américains décollaient d’un navire de guerre étranger pour participer à une mission de combat et ces tâches démontraient également les capacités d’interopérabilité du Royaume-Uni avec ses alliés et partenaires, en particulier l’armée américaine.

Porte-avions HMS Queen Elizabeth

Le porte-avions de 280 mètres de long HMS Queen Elizabeth a été construit pour 4,13 milliards de dollars avec une durée de vie de 50 ans. Le porte-avions est un démonstrateur de technologie d’ingénierie moderne avec un système intégré de propulsion électrique complète (IFEP). La forme unique du porte-avions avec superstructure à deux îlots (à l’avant pour la navigation et à l’arrière pour le contrôle du vol) au lieu de la superstructure conventionnelle à îlot unique rend la forme du porte-avions distinctive.

Le groupe aéronaval dirigé par le HMS Queen Elizabeth sous voiles a actuellement un formidable impact avec son effectif embarqué de dix-huit chasseurs furtifs F-35B entièrement armés, lancés depuis le Royaume-Uni et les États-Unis. Ces avions F-35B fabriqués par Lockheed Martin font eux-mêmes partie de l’un des programmes les plus ambitieux et les plus coûteux du DoD américain pour acquérir des avions de combat F-35 de dernière génération pour un cycle de vie prévu de 66 ans. Les avions de chasse F-35 ont trois variantes pour les rôles de l’Air Force, de la Navy et du Marine Corps. Les avions F-35B à bord du porte-avions Queen Elizabeth diffèrent des deux autres variantes, à savoir. F-35A (version Airforce CTOL – Décollage et atterrissage conventionnels) et F-35C (Version porte-avions) en termes de conduit flexible pivotant Convergence/Divergence (CD) Buse pour STOL (Short Take Off and Vertical Landing). Le coût d’acquisition global estimé pour le programme de fabrication de 2500 F-35 s’élève à 400 milliards de dollars, le coût de maintien du cycle de vie dépassant 1,27 billion de dollars. Les coûts par queue et par an sont estimés à 6 milliards de dollars d’ici 2036. Cependant, les F-35B sont de formidables atouts aériens et les versions porte-avions sont de véritables changeurs de jeu dans les avions lancés par pont maritime.

Porte-avions indien

L’exercice PASSEX en cours en haute mer entre le groupe aéronaval et la marine indienne est l’occasion pour l’Inde d’observer les capacités de l’une des forces opérationnelles navales les plus modernes. Les capacités de construction de porte-avions de l’Inde en sont à leurs balbutiements, avec le porte-avions autochtone de 45 000 t baptisé «Vikrant» prévu pour une mise en service retardée dans un à deux ans. Le seul porte-avions indien INS Vikramaditya est l’ex-Groshkov de 45 400 tonnes qui pilote les avions de combat russes MIG-29K et l’Inde est déjà à la recherche d’un remplaçant pour ces avions de combat lancés en mer. Depuis l’intronisation de l’ex Viraat en 1987, l’Inde avait maintenu sa domination maritime dans l’IOR en maintenant deux porte-avions ; cependant, il ne lui reste plus qu’un seul porte-avions opérationnel. Bien que l’indigénisation du porte-avions par une nation ne soit pas une mince tâche, le lancement du deuxième porte-avions indigène garantira que la situation actuelle d’un seul porte-avions opérationnel est évitable. Chacun des porte-avions subit des routines de maintenance périodiques dans les quais pour maintenir le navire en état de navigabilité, certaines de ces durées de radoub pouvant aller jusqu’à plusieurs mois, ce qui peut inclure une mise en cale sèche pour effectuer les réparations sous-marines. Dans l’ensemble, avec une vaste région de responsabilité dans l’Indo-Pacifique, la portée et la projection de puissance qu’un porte-avions Task Force peut apporter avec ses avions de combat lancés par le pont n’a pas de substitut à l’ère moderne.

Dimension indo-pacifique

L’Indo-Pacifique émerge lentement et sûrement comme une zone de conflit impliquant des îles et des revendications et influences maritimes de plusieurs États souverains, en particulier dans la mer de Chine méridionale, avec le facteur chinois prédominant. La marine indienne a besoin de grands cuirassés pour avoir du punch et peut envisager des liens plus étroits avec le Royaume-Uni pour une proposition mutuellement bénéfique dans la dimension de la sécurité maritime. Un plus grand nombre d’entreprises dans le domaine des technologies haut de gamme, comme le protocole d’accord récemment conclu sur la turbine à gaz MT-30, visant à fournir une assistance en matière d’installation et de services pour les moteurs marins Rolls-Royce MT30, sera avantageuse pour l’industrie indienne de la construction de navires de guerre. Les moteurs de propulsion MT30 sont également utilisés à bord du porte-avions Queen Elizabeth actuellement déployé dans l’Indo-Pacifique.

Avec sa portée mondiale à longue portée, ce groupe aéronaval britannique est un excellent exemple illustrant la puissance maritime en tant qu’instrument décisif pour atteindre les objectifs de sécurité nationale à l’étranger et exprime sans ambiguïté l’intention du Royaume-Uni de se rétablir en tant que puissance militaire et économique mondiale. Pour atteindre cet objectif de suprématie mondiale, le Royaume-Uni prévoit de dépasser son engagement en matière de dépenses militaires au-delà des 2,2% prévus du PIB, en particulier pour le développement et l’acquisition de technologies militaires avancées pour les domaines spatiaux et cybernétiques. Le Royaume-Uni maintient déjà une influence mondiale efficace avec les pays partenaires via divers canaux, notamment en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, membre du G7, membre du réseau de partage de renseignements Five Eyes (avec les États-Unis, l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande) et diriger le initiative du Commonwealth.

Des eaux risquées à venir

Le Royaume-Uni participe activement aux opérations de liberté de navigation (FONOP) dans l’Indo-Pacifique. Il a déjà annoncé le déploiement permanent de deux navires de guerre de la Royal Navy dans les eaux asiatiques en septembre 2021 à la suite de la visite du groupe aéronaval au Japon. Le Royaume-Uni a cependant déclaré que l’intention du Carrier Battle Group n’était pas de s’empêtrer dans une quelconque forme d’approche conflictuelle, cependant, la sensibilité de la région dans le passé a déjà vu de multiples escarmouches maritimes de divers types. Le porte-avions rapprochera de la Chine et de ses régions d’intérêt une puissante force navale dotée d’une puissance aérienne. Au cours des prochains mois, la projection de puissance du Royaume-Uni grâce au déploiement d’une force opérationnelle navale visant à acquérir une influence militaire, diplomatique et commerciale mesurée dans la région indo-pacifique sera au centre de l’observation. Une fois que le groupe de combat aéronaval du HMS Queen Elizabeth aura traversé l’IOR vers l’est, ses mouvements seront étroitement et étroitement surveillés par les navires de guerre et les avions chinois PLAN, le reste du monde observant attentivement les événements à venir.

(L’auteur est un analyste stratégique avec un vif intérêt pour la technologie liée aux solutions C4I et à la fusion de données multi-plateformes multi-capteurs (MPMSDF). Il peut être contacté à l’adresse e-mail : milind@aikairos.com Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas les position ou politique de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.