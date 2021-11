Le rôle important de Final Fantasy 4 dans Final Fantasy 14: Endwalker

Malgré le fait qu’Endwalker ne soit pas encore sorti, nous pouvons voir les influences de FFIV partout. Vers la fin de Shadowbringers, l’équipe de développement a commencé ce processus en implémentant Lunar Bahamut. Fandaniel, un ascien qui veut tuer beaucoup de gens et détruire Eorzea, induit l’invocation d’une version modifiée de nombreux primaux, dont Lunar Bahamut. Cette créature n’est qu’un boss facultatif dans FFIV, mais Lunar Bahamut a créé un lien entre FFXIV et FFIV, tout en indiquant que la Lune jouera un grand rôle dans l’histoire à venir.

Le lien entre les deux jeux a été confirmé au FFXIV Fan Festival lorsque la bande-annonce d’Endwalker a été révélée. Square Enix a également annoncé de nouveaux objets pour la boutique Mogstation : trois nouveaux serviteurs et une nouvelle monture, tous faisant à l’origine partie de l’histoire principale de FFIV.

Les trois serviteurs sont basés sur la distribution principale des personnages de FFIV. Vous pouvez acheter Rosa pour votre collection, une guérisseuse qui est une amie d’enfance du personnage principal, Cecil. Il y a aussi Edge, un ninja nerveux et le prince d’Eblan. Le troisième personnage que vous pouvez avoir dans sa version miniaturisée est Rydia. Quand elle était une jeune fille, elle a rencontré Cecil après que lui et son ami Kain aient attaqué son village et tué sa mère en battant l’eidolon qu’elle invoquait. Elle finit par suivre Cecil et son parti. Au cours de leur voyage, elle tombe dans l’océan et est emmenée par Léviathan à Feymarch, où le temps s’écoule plus vite. Lorsqu’elle retrouve Cecil et les autres, elle est déjà une jeune femme et un puissant invocateur.

Si la possibilité d’avoir ces trois personnages importants à la suite du Guerrier de la Lumière à Éorzéa ne suffisait pas, les joueurs peuvent également s’envoler vers leur prochaine aventure à la manière de FFIV. La baleine lunaire à huit joueurs peut attirer beaucoup d’attention en raison de sa taille et de son prix, mais elle fait également partie intégrante de l’histoire de FFIV. Une fois que les personnages ont appris la vérité derrière tout ce qui se passe, ils doivent se rendre sur la Lune. Pour ce faire, ils utilisent un étrange vaisseau spatial en forme de baleine.

Une autre couche d’éléments inspirés de FFIV a été taquinée dans la dernière lettre en direct, qui a révélé des ensembles d’équipements tomestone. Dans FFXIV, ces ensembles sont achetés à l’aide de tomestones, une monnaie spécifique acquise en accomplissant différentes tâches. Ils sont une partie importante de la routine d’un joueur dans le jeu car ils sont généralement l’un des meilleurs équipements que vous puissiez avoir pendant un patch. De nouveaux ensembles sont introduits au début ainsi que lors de nouvelles extensions, et cette fois ne sera pas différent. Certains des nouveaux ont été présentés par le producteur et réalisateur Naoki Yoshida et parmi eux, certains étaient basés sur les personnages principaux de FFIV. Par exemple, les joueurs de chars pourront acheter l’armure de Cecil, les ninjas pourront utiliser celle d’Edge et la tenue de Rydia sera probablement destinée aux invocateurs.

Les connexions vont au-delà des cosmétiques cependant. L’histoire de Cecil parle au cœur d’Endwalker.