Le rôle principal de Kalvin Phillips avec l’Angleterre n’a pas surpris son coéquipier de Leeds alors que le milieu de terrain «humble et au sol» a été salué

Kalvin Phillips était la star de l’Angleterre lors de sa première victoire de l’Euro 2020 contre la Croatie, mais cela n’a pas surpris son coéquipier de Leeds, Barry Douglas.

Phillips a réalisé une performance d’homme du match, ce qui lui a permis de marquer le seul but du match.

.

Phillips a fait neuf apparitions pour l’Angleterre depuis ses débuts en septembre

Les fans de Leeds s’extasient sur lui depuis des années et il montre maintenant qu’il peut réussir sur la plus grande scène d’un championnat d’Europe.

Les supporters anglais espèrent une nouvelle performance contre l’Ecosse vendredi à Wembley.

Douglas a rejoint Leeds en 2018, son contrat expirant cet été, et a déclaré que Phillips méritait un grand crédit pour être arrivé là où il est.

Il a déclaré à talkSPORT: «Je suis content pour lui parce qu’il mérite tout. Il a fait beaucoup d’efforts et de sacrifices pour arriver là où il est maintenant.

« Tous les ingrédients étaient déjà là, une grande partie était due à Kalvin aussi. Il pouvait aller aussi loin qu’il le voulait et a prouvé qu’il pouvait faire partie des joueurs d’élite avec l’Angleterre et exceller.

.

Phillips était la vedette anglaise contre la Croatie lors du premier match

« Il a juste besoin de continuer à faire ce qu’il fait. C’est un gars formidable et très humble et fondé et très axé sur la famille.

“Je sais que tous les fans de Leeds ne veulent pas qu’il aille nulle part, mais il y aura de grands prétendants s’il continue à faire ce qu’il fait.”

Le joueur de 25 ans a été principalement utilisé comme milieu de terrain à Leeds et le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, l’a utilisé dans un rôle plus box-to-box.

“C’est la preuve qu’il peut s’adapter et jouer dans différentes positions”, a déclaré Douglas. “Kalvin a des attributs incroyables et les différents managers l’utilisent de différentes manières car il est sans doute le meilleur dans ce qu’il fait à Leeds.

.

Phillips a passé toute sa carrière à Leeds, jouant 211 fois

« C’est l’un des meilleurs d’Angleterre, mais il excelle dans ce rôle avancé et est plus impliqué dans les phases d’attaque.

« Différents gestionnaires ont des styles et des systèmes différents. Kalvin était juste la bonne pièce du puzzle pour s’adapter à ce système (à Leeds).

“Il a été incroyable pendant les deux ou trois ans où j’étais là-bas, donc ce n’est pas une surprise de le voir le faire également sur la scène internationale.”

Interrogé sur les séances d’entraînement notoirement rigoureuses de Marcelo Bielsa, Douglas a ajouté : « Le régime d’entraînement et les exercices techniques et tactiques de Marcelo sont uniques. Vous apprenez tous les jours avec les exercices spécifiques.

« Une grande partie des choses sur lesquelles Kalvin a travaillé était sa discipline sur le terrain, pas en ce qui concerne le tempérament, c’était sa conscience positionnelle et spatiale. C’est comme ça que vous le voyez jouer sur le terrain, il sait juste où être pour arrêter le danger et où être pour recevoir le ballon.

«Pourquoi il excelle à ce poste, c’est parce qu’il est vraiment discret. Son éventail de passes est incroyable.

« Tout le monde a commencé à en parler, mais nous l’avons vu jour après jour dans les coulisses. »

Phillips est Leeds de part en part et sa famille est sans aucun doute celle qui l’a aidé à garder les pieds sur terre.

Instagram

Granny Val a célébré la promotion de Leeds en Premier League avec Phillips

L’un de ses plus grands supporters et du club était sa grand-mère Val, qui est malheureusement décédée plus tôt cette année. Val est devenue une star à part entière après avoir figuré dans la série documentaire Amazon de Leeds.

Douglas a déclaré: “Beaucoup de mérite revient à sa mère et à feu Granny Val, que nous avons tous aimés aussi, pour son éducation.

«Il y avait des gens qui ont beaucoup sacrifié pour que Kal prospère et arrive là où il est maintenant. Beaucoup de gens ne voient pas ce côté des choses.

«Les gens les voient juste bien un samedi et pensent qu’ils ont eu de la chance ou que le talent les a amenés là-bas.

« Les blocs de construction et les fondations viennent du tout début. Un immense respect doit aller à sa famille.

«Je lui parlais l’autre jour et il a dit que sa mère était derrière le but et je pense que c’était aussi son anniversaire. C’était un grand moment pour eux de le voir faire ce qu’il a fait et aider à atteindre le but. »