Le «rôle principal» du Bitcoin et des Stablecoins est «des alternatives d’investissement», déclare la Banque centrale chinoise

Le «rôle principal» du Bitcoin et des Stablecoins est «des alternatives d’investissement», déclare la Banque centrale de Chine

Le gouverneur de la PBOC a en outre déclaré que la Chine examinait uniquement une sorte d’exigence réglementaire «minimale» pour empêcher la spéculation.

La banque centrale chinoise appelle explicitement les crypto-actifs, Bitcoin et les pièces stables basées sur fiat une «alternative d’investissement».

«Nous considérons Bitcoin et stablecoin comme des actifs cryptographiques… Ce sont des alternatives d’investissement», a déclaré dimanche Li Bo, vice-gouverneur de la PBOC, lors d’un panel organisé par CNBC au Boao Forum for Asia.

«Ce ne sont pas des devises en soi. Et donc le rôle principal que nous voyons pour les actifs cryptographiques à l’avenir, le rôle principal est une alternative d’investissement. “

Il s’agit d’une déclaration très progressiste de la Banque populaire de Chine, qui, en 2017, a fermé les échanges de crypto-monnaie et interdit les offres initiales de pièces (ICO).

«C’est la première fois que le gouvernement chinois reconnaît la valeur patrimoniale des crypto-monnaies», note la publication chinoise Wu Blockchain.

Pour l’industrie de la cryptographie, c’est un grand moment étant donné qu’à maintes reprises, le FUD réglementaire continue d’avoir un impact sur le marché alors que même les régulateurs s’efforcent de comprendre ce secteur, voulant en faire partie et ne pas se laisser distancer. Vijay Ayyar, responsable du développement commercial chez Crypto Exchange Luno, a déclaré à CNBC,

«Les gouvernements se rendent compte qu’il s’agit d’une classe d’actifs viable et établie, mais en croissance, et doivent la réglementer. La réglementation chinoise de la cryptographie serait un autre coup de pouce massif pour l’industrie en Chine et dans le monde. »

Li a déclaré que la banque centrale conserverait ses réglementations actuelles jusqu’à ce que de nouvelles réglementations soient définies, qui seront «minimales» pour empêcher la spéculation. En tant qu’alternatives d’investissement, a déclaré Li,

«De nombreux pays, y compris la Chine, étudient encore la question et réfléchissent au type d’exigences réglementaires. Peut-être minime, mais nous devons avoir une sorte d’exigence réglementaire pour empêcher… la spéculation de tels actifs pour créer de sérieux risques pour la stabilité financière ».

Selon Wu Blockchain, Li a déclaré que la supervision des pièces stables émises par des entreprises privées devait être plus stricte que celle du Bitcoin.

Lors du même forum de Boao, l’ancien président de la banque centrale chinoise Zhou Xiaochuan a également déclaré que les actifs numériques doivent servir l’économie réelle.

De plus, comme nous l’avons signalé, Li a en outre partagé le même jour que la Chine étendait davantage les essais du yuan numérique dans plus de villes.

