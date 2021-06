Le roller brésilien rencontre une Colombie en crise

in

23/06/2021

Le à 09:34 CEST

Le sentiment général, corroboré par les chiffres, est que ce Brésil est à une ou deux marches avant tout dans la phase de groupes de cette Copa América. Forte de l’assurance d’enchaîner huit victoires en matchs officiels, et deux victoires en tournoi continental (3-0 contre le Venezuela et 4-0 contre le Pérou), la Seleçao se mesure (à 02h00, au stade Nilton Santos, à Rio de Janeiro ) à une Colombie très touchée psychologiquement par le revers inattendu avec le Pérou (1-2).

Sur le papier, c’était le roi du groupe B, mais l’instabilité des caféiculteurs, avec un seul point lors des deux dernières performances, a encore creusé l’écart footballistique entre deux équipes qui sortent pour gagner en traitant bien le ballon.

Tite, qui vient de boucler cinq ans de mandat avec une seule défaite en match officiel, va poursuivre ses tests de laboratoire, donnant des minutes à un vestiaire qui répond et qui s’appuie sur deux atouts : un bloc défensif homogène et le talent de Neymar dans un point de forme spectaculaire.

Pendant ce temps, son homonyme, Reinaldo Rueda, il ne trouve pas la clé et la pression monte autour de lui. La non-convocation de James Rodriguez, en raison de sa mauvaise forme et maintenant son équipe, comme l’entraîneur lui-même l’a reconnu publiquement, manque “la dernière passe & rdquor;.

“Nous avons un rival devant de nombreux carats, que nous avons beaucoup de respect car ils font un excellent travail et beaucoup de continuité. Le Brésil est dans un bon moment, et ce sont aussi les locaux. Il faut jouer avec intensité, concentration et volonté de marquer. histoire. Tout va s’y passer”, expose La roue.

Malgré toutes les turbulences causées par les deux derniers mauvais résultats, la Colombie a 4 points en trois matchs et il clôturera aujourd’hui sa participation dans le groupe B. En principe, il aurait une place quasi assurée en quarts de finale.

Pour sa part, Tite attendre “un grand match parce que nous aurons une belle équipe à l’avant “ et je me suis souvenu que “Les confrontations contre la Colombie ont toujours été très difficiles, les matches amicaux et les éliminatoires pour la Coupe du monde ont toujours eu un niveau d’exigence maximum”.

LES ALIGNEMENTS POSSIBLES

BRÉSIL: Ederson; Danilo, Eder Militao, Thiago Silva, Alex Sandro ; Fabinho, Fred Everton Ribeiro; Everton Cebolinha, Neymar et Gabigol.

LA COLOMBIE: Ospina ; Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Tesillo ; Wilmar Barrios, Sebastián Pérez, Cuadrado, Edwin Cardona ; Borja et Zapata ..

Arbitre: Nestor Pitana (Argentine).

Stade: Nilton Santos (Rio de Janeiro)

Horaire: À 02:00 CEST

La troisième journée du groupe B est complétée par l’Equateur – Pérou qui se déroule ce mercredi à Goiania (à 23h00 CEST), tandis que le Venezuela se reposera.