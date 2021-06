Le Roller Derby est un « havre de paix » pour les transgenres 10z viral

Les sports féminins sont attaqués par l’agenda transgenre en constante évolution. En réponse, le Save Women’s Sports Act a été introduit dans 37 États à ce jour. Il empêche les hommes biologiques de participer aux sports féminins. Mais à entendre l’extrême gauche le dire, ce sont les athlètes trans qui sont sur la défensive et ont besoin d’un « havre de paix » sportif.

« Un sport qui sert de preuve particulièrement forte contre la prémisse même de ces projets de loi : le roller derby », déclare Farrell Brenner de Teen Vogue. Brenner explique que l’histoire de Tear O’Bite (alias Erin McCargar) et “sa” domination du sport prouve simplement que les projets de loi pour protéger les femmes de ce scénario exact sont inutiles. McCargar est une femme trans bien sûr, donc cela signifie en fait qu'”elle” est un lui et qu’elle a des niveaux de testostérone bien supérieurs à ceux d’une femme normale. Cela pourrait expliquer pourquoi McCargar est une telle «star» dans le sport.

Vraiment Teen Vogue ? Il s’agit d’un site destiné aux enfants âgés de 12 à 17 ans, et il encourage ces lecteurs à penser que la dysphorie de genre est normale et digne d’éloges. Cachez vos enfants parce que ça ne fait qu’empirer.

McCargar a commencé à participer à des roller derbies il y a 10 ans, après avoir découvert la politique de genre inclusive de la Women’s Flat Track Derby Association (WFTDA). La déclaration de la WFTDA sur le genre indique qu’ils sont « engagés à adopter des pratiques inclusives et anti-discriminatoires à l’égard de toutes les femmes transgenres, intersexes et participantes à l’élargissement du genre.

Cette politique actuelle est en place depuis 2015. Avant sa création, la WFTDA avait une règle qui n’autorisait les transgenres à participer que si leurs hormones se situaient dans une « plage acceptable ». Cependant, selon Erica Vanstone, directrice exécutive de la WFTDA, exiger des patineurs qu’ils prouvent qu’ils sont plus proches d’une femme que d’un homme était tout simplement trop « invasif », donc il a été élargi et permet désormais à pratiquement tout le monde de participer. Pourquoi même séparer les ligues masculines et féminines à ce stade ?

Par définition, « genre expansif » est « un terme générique parfois utilisé pour décrire les personnes qui élargissent les notions d’expression et d’identité de genre au-delà des normes de genre perçues ou attendues dans la société ». Certaines personnes qui s’identifient à ce titre ne revendiquent pas un genre ou l’autre et peuvent même s’identifier comme un « mélange ». En réalité, le genre expansif est un autre terme pour « profondément confus au sujet de la biologie ». Sérieusement, comment gardent-ils une trace de tous ces termes ? Et comment quelqu’un qui ne se considère pas spécifiquement comme une femme est-il autorisé à participer à des sports féminins ?

Le roller derby est considéré comme un sport de « plein contact » et les participants utilisent « leurs hanches, leur poitrine et leurs épaules comme des murs et des béliers ». Selon une étude du Journal of Applied Physiology, les hommes pèsent en moyenne 26 livres. plus de masse musculaire que les femmes, ainsi que 40 pour cent de force du haut du corps en plus par rapport aux femmes et 33 pour cent de plus de force du bas du corps.

Les gagnants ne trichent jamais.