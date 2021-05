Le roman graphique de Freddie Mercury sera publié par Z2 Comics

Bandes dessinées Z2 s’est associé avec Groupe de musique universel et Mercury Songs Ltd pour “Freddie Mercury: Amant de la vie, chanteur de chansons”, le tout premier roman graphique rendant hommage à l’une des plus grandes figures du monde de la musique.

Une première au format BD, “Freddie Mercury: Amant de la vie, chanteur de chansons” sera un voyage à travers Freddiesa vie, depuis son enfance à Zanzibar et en Inde, en passant par ses années de formation en Angleterre pour devenir la rock star, connue et aimée par des millions de personnes dans le monde. L’histoire est racontée dans ses propres mots, chaque chapitre donnant un aperçu des nombreuses facettes de sa vie.

Écrit par Tres Dean (“All Time Low Presents: Young Renegades”), le roman graphique donnera un véritable aperçu des nombreuses expériences qui ont contribué à façonner les jeunes Farrokh Bulsara et son existence irrésistible, à la fois sur scène et hors scène – c’était la vie de “Freddie Mercury, amoureux de la vie, chanteur de chansons”.

Suite à l’énorme succès de la Film 2018 primé aux Oscars “Rhapsodie bohémienne”, et inspiré par le livre “Freddie Mercury: une vie, dans ses propres mots”, compilé par Greg Brooks et Simon Lupton, ce roman graphique à venir sera un autre ajout indispensable à la bibliothèque ou à la table basse des fans nouveaux et anciens, somptueusement illustrés par Kyla Smith, Robin Richardson, Safiya Zerrougui, Tammy Wang et Amy Liu, avec la peinture de couverture d’accompagnement par David Mack.

“Freddie Mercury: Amant de la vie, chanteur de chansons” est disponible en précommande dans les éditions standard à couverture souple de 136 pages (19,99 $) et à couverture rigide (29,99 $), sorti dans les magasins de bandes dessinées plus fins, les librairies et les disquaires en novembre. Il est disponible exclusivement via Z2 dans une édition spéciale de luxe à couverture rigide pour 99,99 $ avec un LP exclusif en vinyle, ainsi que des tirages en édition limitée de Sarah Jones, Kyla Smith et Sanya Anwar.

