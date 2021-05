Le roman prémonitoire de Jim Shepard sur la pandémie ‘Phase Six’ ⋆ .

Sur l’étagère

Phase six

Par Jim Shepard

Knopf: 256 pages, 27 $

Ce n’est que par une coïncidence catastrophique que «Phase Six», le nouveau roman stellaire de Jim Shepard qui se déroule dans un futur proche terrible, semble si opportun. Shepard a créé une pandémie fictive qui envoie des vagues de maladie et de mort balayer le monde. Bien que la «phase six» ait été presque entièrement achevée avant que la pandémie actuelle ne devienne un désastre à part entière, le roman repousse un certain nombre de blessures aiguës créées par une histoire extrêmement récente, y compris la sensation que la mort se cache partout, sans pitié.

Ce tapage est en fait un thème récurrent dans la marque précise mais étrangement nonchalante de la fiction historique qui a valu à Shepard un lectorat dévoué. Dans son roman précédent, «Le livre d’Aron», un jeune garçon juif de Varsovie tente de se frayer un chemin en tant que passeur sous le nez des nazis. Dans «Sans Farine», la meilleure nouvelle de Shepard, tirée de sa collection «Comme tu le comprendrais de toute façon», un bourreau de la Révolution française est bizarrement ambivalent sur tous les coups de tête dont il est chargé. Dans son dernier roman, l’horreur trop réelle est dans le futur, même si elle ressemble au présent.

La «phase six» concerne principalement deux personnages: Aleq, un jeune garçon d’Ilimanaq, une petite colonie au Groenland où la maladie serait apparue; et Jeannine, une épidémiologiste des Centers for Disease Control qui est envoyée pour apprendre ce qu’elle peut sur le terrain. Shepard raconte l’histoire de sa future pandémie à travers leurs points de vue ainsi que ceux de Danice, un collègue de Jeannine le long de la mission, et Valerie, un médecin à Rochester, NY

Le livre s’ouvre avec Aleq avec son meilleur ami, Malik. Ils se retrouvent sur un site où une société minière est en train de forer. Aleq trouve un beau rocher, «lisse et vitreux d’un côté des glaciers polonais de la période glaciaire qui lui avait donné onze mille ans plus tôt». Son attention est attirée sur une cavité. Cette curiosité innocente est l’incident tragique incitant: «Un amas de molécules qui avaient déjà prospéré dans les voies respiratoires d’une variante précoce de l’oie de Béring… avait été réintroduit dans l’air et le soleil chauffant.»

À la page 30, les amis et la famille d’Aleq sont tous morts. Shepard termine la première section en faisant référence à une étude de 2006 sur la santé publique mondiale dans laquelle 90% des épidémiologistes ont prédit une pandémie qui pourrait tuer plus de 150 millions de personnes en une ou deux générations.

Ceci est représentatif de la méthode de Shepard: nous sommes pour la plupart étroitement liés aux expériences personnelles d’acteurs clés, mais nous nous proposons parfois une vue grand angle, généralement comme un moyen de tordre le couteau. Cette technique fonctionne mieux à certains moments que d’autres. Les mentions de couverture médiatique et les querelles politiques semblent quelque peu édentées et apprivoisées. Descriptions de la rumeur paranoïaque de Fox News – «Les démocrates essayaient-ils de mandater les sans-abri infectés dans des centres de santé autrement sûrs?» – ne sont ni surprenants ni particulièrement perspicaces. Mais des envois plus basiques arrivent comme des chocs douloureux. Au jour 35, il y a potentiellement 14 millions d’infections. Un hôpital de Hong Kong n’a plus que «suffisamment de personnel en bonne santé pour soigner le personnel malade de l’hôpital», alors il ferme ses portes.

Pourtant, les moments les plus puissants se situent de près. Lorsque Jeannine et Danice enquêtent sur Ilimanaq à la recherche d’informations et de survivants, ils trouvent la seule infirmière de la colonie chez elle, la tête «noire de mouches». Lorsqu’ils trouvent Aleq, le seul qui reste, sa demande répétée est qu’ils enterrent ses grands-parents. Danice, vaincue, se tourne vers ses collègues et dit: «Il semble tout simplement impossible que ce soit tout le monde.» Au fur et à mesure que le livre progresse, il commence à se sentir non seulement possible mais inévitable.

Ce sentiment grandissant d’appréhension est aggravé par la façon dont le destin est administré dans la «Phase Six». Shepard joue avec des conventions de thriller en proposant des noms complets et des histoires, en s’attendant à ce qu’ils soient là pour le long terme – seulement pour les faire tomber malades et mourir des pages plus tard. Personne n’est en sécurité.

Pour aggraver les choses, c’est à quel point les médecins ne savent pas ou ne savent rien de la maladie. Son taux de létalité est d’environ 40%, même si personne ne sait pourquoi il était plus élevé à Ilimanaq. Il agit comme une infection bactérienne mais il n’y a aucune trace de bactérie. Jeannine et Danice passent beaucoup de temps au téléphone à théoriser. Valérie essaie d’être optimiste lorsqu’elle parle à un autre médecin de son hôpital. «Elle lui a dit que c’était peut-être leur avantage: qu’ils n’auraient aucun parti pris. ‘Les préjugés?’ Il a demandé. “Nous n’avons aucune” perspicacité “.» Shepard imprègne ces passages avec des intrigues procédurales, puis les clôt souvent avec la découverte que les choses pourraient être encore pires qu’on ne l’imaginait.

Ces discussions font partie des sites de l’intrusion indésirable du COVID-19 dans le monde du roman. Ajout de références rétroactives à la pandémie en cours avec un bruit sourd. Le plus souvent, il est inséré comme marqueur historique: les événements sont décrits comme «avant COVID-19» ou «même après». Chaque instance peut être extraite du livre sans rien changer d’autre. Vous pouvez voir le dilemme de Shepard: son absence serait aussi évidente pour les lecteurs actuels que sa présence. Shepard fait toujours des recherches rigoureuses pour sa fiction – les remerciements à la fin de «Phase Six» incluent une longue liste de sources et une note de remerciement à l’assistante de recherche Gabrielle Giles. Omettre COVID-19 peut avoir ressenti comme une trahison de son engagement professionnel. Néanmoins, les références les plus directes semblent les moins utiles pour donner un sens à la tragique de l’année dernière et à notre avenir potentiellement tragique.

Ce hoquet, cependant, n’affaiblit pas la perspicacité et la puissance des portraits émouvants de Shepard de personnages qui vivent, meurent ou travaillent pour arrêter la pandémie. «Phase Six» cultive un sentiment de terreur atroce – le même sentiment de terreur que des millions de personnes tentent de fuir depuis un an. C’est un travail littéraire impressionnant, si vous pouvez trouver un moyen de le supporter.

Babendir est un critique et écrivain de fiction vivant à Somerville, Mass.

