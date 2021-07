D’Essay Games et RedDeerGames, le roman visuel The Last Survey a obtenu une date de sortie le 6 août sur Switch.

Composé de plus de 1 500 dessins en noir et blanc illustrés à la main, The Last Survey offrirait une « expérience unique riche en histoires sur le sombre avenir de la Terre ». Dans le jeu, vous êtes coincé dans un monde dévasté par les grandes entreprises (ce qui n’est pas trop difficile à imaginer, n’est-ce pas ?) et votre travail consiste à livrer une enquête qui peut sauver la planète une fois pour toutes.

“L’histoire vous oblige à réfléchir aux problèmes liés au mondialisme, au capitalisme d’extraction et à la cupidité des dirigeants, qui ont tous un impact négatif sur l’environnement. La silhouette du protagoniste principal est mémorable pendant longtemps, vous laissant avec de nombreuses émotions différentes. Les méga-entreprises détruisent l’environnement au quotidien et vous devez les arrêter avant qu’il ne soit trop tard. En tant que spécialiste embauché par une grande entreprise, votre tâche est de livrer une enquête, qui peut influencer le destin du monde.”

Vous aimez ce que vous voyez ? Voici une liste des fonctionnalités clés et une sélection de captures d’écran :

– Plus de 1500 dessins dessinés à la main – arts numériques, graphite et fusain

– Choisissez votre propre aventure – menez l’histoire avec des options de monologue et de dialogue

– Plusieurs fins selon la façon dont vous vous comportez

– Bande sonore dynamique – créée par le célèbre artiste Lewis Kopenhafer

– Récit riche en histoires – avec des thèmes comme le mondialisme, le capitalisme extractionniste et la cupidité des dirigeants

Comme mentionné ci-dessus, The Last Survey sera lancé sur Switch le 6 août. Les précommandes sont disponibles à partir d’aujourd’hui, et si vous décidez d’acheter plus tôt, vous bénéficierez d’une remise de 40 %.

Comme toujours, assurez-vous de partager vos réflexions sur celui-ci dans les commentaires ci-dessous. Allez-vous tenter le coup ?