Le romancier sud-africain Damon Galgut sur la victoire du Booker Prize

Le 3 novembre, lorsque le jury du Booker Prize a décidé de décerner le prix de fiction le plus prestigieux de Grande-Bretagne à l’écrivain sud-africain Damon Galgut, 58 ans, ils n’ont surpris plus personne que l’auteur lui-même. « Je suis habitué à ne pas gagner – c’est un peu ce pour quoi je suis programmé », a-t-il plaisanté. En effet, il avait déjà été présélectionné à deux reprises, pour « The Good Doctor » en 2003 et « In a Strange Room » en 2010. Mais cette année, les choses se sont passées différemment. « The Promise », son roman kaléidoscopique formellement inventif d’une famille sud-africaine blanche en train de se dissoudre – et de mourir – a été salué comme un chef-d’œuvre « dense de signification historique et métaphysique ». Galgut a récemment parlé avec le Times des montagnes russes Booker, ainsi que des espoirs déçus de sa famille fictive Swart et de l’Afrique du Sud, dans une conversation éditée pour plus de clarté et de longueur.

Félicitations encore pour votre Booker. Quelle a été l’expérience globale pour vous ?

Cela a été écrasant, à la fois dans le bon et dans le mauvais sens. Les écrivains luttent, la plupart du temps en vain, pour toute sorte d’attention ou de reconnaissance, alors bien sûr, c’est gratifiant de recevoir les deux en si grande abondance. D’un autre côté, mon tempérament n’est pas adapté à cet assaut. Je suis une personne assez calme et privée, et peu encline à parler de moi.

Quelle a été la réaction en Afrique du Sud ? Vous avez rejoint un groupe très élitiste de vainqueurs sud-africains, dont Nadine Gordimer et JM Coetzee.

La réponse ici a été très positive. Malheureusement, cela est quelque peu sapé par le manque presque total d’attention de la presse anglaise locale avant la présélection de Booker. En général, les écrivains [and other artists] doivent être validés par des réalisations à l’étranger avant d’être pris au sérieux ici à la maison. Je voudrais également noter que notre ministère des Arts et de la Culture, depuis longtemps déjà une blague parmi la communauté créative, n’a pas réussi à enregistrer la moindre réponse à la nouvelle. Je m’en fiche, personnellement, mais cela souligne à quel point ils accordent peu de valeur aux personnes dont ils sont censés représenter les intérêts. Je ne pense pas qu’ils le fassent délibérément; ils sont juste dans le coma, ce qui est pire.

Les prix Nobel, Booker et Prix Goncourt de cette année, parmi d’autres prix prestigieux, ont tous été décernés à des auteurs africains. Comme vous l’avez dit dans votre discours de remerciement, ce fut une grande année pour l’écriture africaine. Pensez-vous qu’il y a une plus grande appréciation de cette littérature en Occident ?

Je ne peux pas vraiment parler de la façon dont l’Occident perçoit l’écriture africaine. J’espère que cela augmente le volume de notre côté et que cela se fait plus clairement entendre de l’autre. Quant à l’édition et la lecture en Afrique, c’est peut-être là que réside la plus grande partie du problème. Il ne peut pas incomber à l’Occident de fournir la seule plateforme d’édition pour l’Afrique ; nous devons le faire pour nous-mêmes.

« La promesse » est à bien des égards votre œuvre la plus ambitieuse, en particulier dans l’utilisation d’une perspective panoramique itinérante. Qu’est-ce qui a motivé cette nouvelle approche?

C’est toujours excitant de sentir que vous travaillez à l’intérieur d’une tradition pour la subvertir ou l’étendre. J’avais l’impression d’y arriver dans une certaine mesure avec la découverte d’une voix narrative qui brise les règles habituelles. Comme j’en ai parlé jusqu’à la nausée (la mienne du moins), j’ai découvert cette voix par hasard, en transplantant la logique du film à la prose. Cela m’a ouvert l’esprit à la possibilité d’utiliser d’autres disciplines pour bousculer la mienne. Voyons ce qui se passe.

Les Swarts, écrivez-vous, ne sont « qu’un groupe ordinaire de Sud-Africains blancs. … Quelque chose de rouillé, de taché par la pluie et de bosselé dans l’âme. Et pourtant, ils ne sont pas du tout homogènes.

Eh bien, parce que les Sud-Africains blancs ne sont pas une entité homogène. Ma propre famille, pour ne prendre qu’un exemple, comprend des éléments juifs, scandinaves, anglais et afrikaans, avec toutes leurs croyances. Les colonies étaient toutes des creusets de ce genre. Bon nombre des conflits postcoloniaux qui affligent des sociétés comme la nôtre découlent d’un désir nostalgique de séparer les racines « pures » de l’imbroglio – un exercice clairement futile. En fait, je considère le mélange des cultures et des communautés comme un signe d’espoir pour l’avenir. L’Afrique du Sud se porterait bien mieux si nous nous considérions tous comme un mélange de races et arrêtions de nous battre pour les droits de groupes séparés.

L’une des relations les plus intrigantes du livre est celle entre Amor, la plus jeune fille de Swart, et Salomé, la servante noire de longue date de la famille. « Ils sont proches, mais pas proches. Inscrit mais pas rejoint », écrivez-vous. « L’une des fusions étranges et simples qui unissent ce pays. Parfois à peine. Quels ont été les défis de l’écriture de Salomé ?

Salomé est absolument tangible, une figure que je connais de la vie de tous les jours. Mais en fait, j’ai choisi de ne pas donner beaucoup de poids ou de substance à son personnage dans le livre, mais plutôt de la décrire à travers les perceptions des personnages blancs qui l’entourent. Pourquoi? Parce que c’est exactement comme ça qu’une telle personne continue d’être vue (ou pas vue) en Afrique du Sud maintenant. En d’autres termes, c’est quelqu’un sans voix, avec presque aucune « présence » dans notre société. À mon avis, c’est une honte et une tache sur la soi-disant « nouvelle » Afrique du Sud. Il s’est avéré être un choix quelque peu controversé, avec plusieurs [British] les critiques me reprochent de ne pas lui avoir donné une vie intérieure propre. Mais à mon sens, cela l’aurait atténuée plutôt qu’amplifiée. Je voulais qu’elle soit une tache blanche gênante sur la carte, une question sans réponse. J’ai été satisfait dans quelques conversations récentes avec d’autres écrivains africains que mon approche n’a pas été considérée comme le moins du monde problématique. Comme l’a dit l’un d’eux : « Ils ne comprennent pas parce qu’ils ne viennent pas de chez nous. C’est exactement ça.

Chaque section tourne autour des funérailles de la famille Swart au cours d’une décennie différente sous un régime différent, allant de l’ère de l’apartheid des années 1980 au règne de Jacob Zuma. Que pensez-vous jusqu’à présent de la direction du pays sous Cyril Ramaphosa, un homme d’affaires prospère dont beaucoup espéraient qu’il stabiliserait le pays après les années turbulentes de Zuma ?

Cela ne me fait aucun plaisir de dire que je pense que le président Ramaphosa restera dans les mémoires comme un dirigeant bien intentionné et surtout inefficace. Son cœur semble être au bon endroit, mais il croit qu’il peut négocier et charmer son chemin pour changer une culture déchirée par la corruption et l’intérêt personnel. Vous ne pouvez pas combattre des gangsters avec des gants de soie et une canne. Il doit mettre une cotte de mailles et des poings américains et descendre dans l’arène comme Rambo.

