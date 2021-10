Le Romp kaléidoscopique de Beck à travers la musique pop moderne

Plusieurs années après Beck a fait allusion à une sortie en septembre 2014 pour son suivi de Morning Phase, Colors est finalement arrivé le 13 octobre 2017 – et, dès la première explosion d’idées qui a inondé l’auditeur même après l’écoute la plus superficielle, Beck était clairement concentré sur la livraison un jeu kaléidoscopique alimenté par la pop qui justifiait pleinement l’attente.

Écoutez Colors sur Apple Music et Spotify.

Beck lui-même a parlé du mixage sans fin qui a suivi ses premières sessions d’enregistrement avec Greg Kurstin (maintenant un producteur lauréat d’un Grammy qui a travaillé avec tout le monde de Sia à Adele, mais aussi un multi-instrumentiste qui a joué avec Beck par intermittence depuis 2003), citant plus de 800 mixes d’une seule chanson dans la quête de la perfection.

Un exemple : sorti en tant que single en 2014, « Dreams » était le premier avant-goût de la façon dont le nouvel album se préparait, mais il est apparu sous une nouvelle forme sur Colors : coupé et plus percutant, plus proche de la version live mastodonte que Beck avait été. avant la sortie de l’album. Pourtant, l’essence de la chanson reste la même : une pop optimiste avec des paroles affirmant la vie qui reflètent pleinement son intention déclarée de faire un disque pour que son groupe se produise.

Cela dit, ils devaient être des magiciens pour vraiment tout jouer sur scène. La densité des idées est presque impossible à analyser immédiatement, mais les retours répétés aux couleurs ouvrent des trappes cachées à travers – d’autant plus révélées si vous vous attachez à une stéréo décente et profitez pleinement de la balade : les effets qui ping-pong tout au long de l’ouverture , chanson titre ; les rebondissements en tant que faussement décontracté Beatles la pop de « Dear Life » se déploie en une ballade au piano envolée ; le refrain stop-start (« Ils vous tirent à gauche/Ils vous tirent à droite ») dans « No Direction » qui parvient à évoquer simultanément Bowie« Fashion », le funk new wave saccadé de Devo et une explosion euphorique d’abandon pop les mains en l’air, les fusionnant en un tout homogène.

C’est là que se dirigeait depuis un certain temps le caméléon pop-rock-funk-hip-hop : trouver la meilleure façon d’effacer les jointures entre son interminable collage d’idées. Individuellement, chaque chanson est sa propre corne d’abondance : « Wow », selon le propre récit de Beck, rejeté assez rapidement vers la fin de l’achèvement de Colors, contient toujours un rap qui fait allusion à des démons engagés dans une conversation téléphonique, au jiu-jitsu en plein air, et une « fille en bikini avec une Lamborghini shih tzu » ; musicalement, il attache un sifflet à glissière western spaghetti à des rythmes de trap clairsemés et un refrain de soleil-pop. Il rappelle le chaos contrôlé de Midnite Vultures et se situe pourtant confortablement entre l’euphorie pop contemporaine de « Dreams » et « Up All Night ».

Si le succès de Morning Phase, lauréat d’un Grammy, a attiré une foule de nouveaux fans attirés par un autre des chefs-d’œuvre magnifiquement conçus, bien que discrets, de Beck, la chanson de clôture de Colors, « Fix Me », a ancré n’importe lequel de ces aveuglés par la précipitation. des neuf chansons précédentes. Son piano lugubre et ses paroles plaintives sont tout droit sortis du recueil de chansons Sea Change/Morning Phase, bien que la chanson soit moins une descente qu’un recalibrage après la ruée immersive qui l’a précédée.

Beck peut avoir ou non une synesthésie, mais sur cette preuve, Colors l’a conduit dans un tout nouveau monde de pop inventive. Plus de deux décennies après le début de sa carrière, il a continué à trouver de nouvelles façons de surprendre.

