Le Roomba 971 est l’un des meilleurs aspirateurs robots du marché et bénéficie désormais de pas moins de 100 euros de remise | La technologie

iRobot a plusieurs de ses robots en vente sur Amazon, avec un intérêt particulier pour l’un d’entre eux, le Roomba 971 qui allie bonnes performances et prix avantageux.

Petit à petit, le secteur des robots aspirateurs évolue, notamment avec la claire intention de s’adapter à une demande qui malgré sa croissance, le fait principalement dans un segment : celui des modèles les plus économiques, où Cecotec domine avant tout avec ses robots Conga.

Cela oblige la marque leader du secteur, iRobot, à s’adapter et à baisser ses prix. En ce moment, par exemple, vous avez trois modèles en vente sur Amazon, dont le Roomba 971 qui part à seulement 399 euros.

Ce robot aspirateur a une puissance d’aspiration suffisante, ainsi qu’un contrôle par application et une navigation intelligente. Il prend également en charge les assistants virtuels.

Pourquoi ce robot se démarque-t-il des autres ? D’abord parce qu’il bénéficie d’une remise de 20 %, ce qui le laisse 100 euros en dessous de son prix précédent, ce qui n’est pas mal du tout.

En outre, c’est un modèle de robot assez puissant et complet, et c’est que, comme son nom l’indique, il s’agit de la gamme haut de gamme d’iRobot, la série 900, dans laquelle se trouvent certains des meilleurs modèles au monde en termes généraux.

Il dispose de la technologie Dirt Detect pour savoir à tout moment où se concentre la saleté et pour tirer le meilleur parti de ses fonctions dans cette zone. Il est compatible avec Alexa et Google Assistant, les deux principaux assistants virtuels, donc si vous avez un haut-parleur intelligent à la maison, vous pouvez également contrôler votre robot via celui-ci.

C’est quelque chose d’important et qui donne un intérêt supplémentaire à l’achat d’un robot, au-delà de la commodité évidente d’avoir un appareil qui aspire toutes sortes de saletés sans avoir à lever le petit doigt, y compris les poils d’animaux, avec.Oui, ce Roomba 971 peut le faire.

Comme il coûte plus de 29 euros et est vendu par Amazon, la livraison est totalement gratuite partout en Espagne, que vous ayez ou non un compte Amazon Prime.

