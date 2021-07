Le Rotary club de Delhi signe un protocole d’accord avec le gouvernement de Delhi pour faciliter le placement de personnes qualifiées dans le secteur de la santé

La plantation d’arbres a également été effectuée dans les locaux du campus de la DPSRU.

Afin de faciliter le placement de personnes qualifiées dans le secteur de la santé, le Rotary Club de Delhi a signé un protocole d’accord avec l’Unité de développement des compétences du gouvernement de Delhi à l’Université des sciences et de la recherche pharmaceutiques de Delhi (DPSRU).

Président Dr Harvinder Popli, Secrétaire Dr Lalitha, Trésorier Rotarien Vinay Singhal, Président pour le développement des compétences Rotarien Vivek Madan, Présidents sortants principaux et Président pour les relations publiques, Rotarien Rakesh Gupta, Rotarien CS Gupta, Rotarien Dr. Neelam Sethi, avec les Rotaractiens de DPSRU , a accueilli le DG Anup Mittal et la première dame Shruti Mittal, ainsi que les responsables du district, le Rotarien Sameer Gupta et le Rotarien Mahesh Trikha, AG Rotarien Vinay Mittal pour signer le protocole d’accord.

Le vice-chancelier de la DPSRU, le professeur Ramesh K Goyal, était l’invité d’honneur à cette occasion et le registraire, le Dr OP Shukla, les doyens et les professeurs de l’université étaient également présents à l’occasion.

Le programme a commencé par la félicitation et la présentation d’un souvenir au vice-chancelier en chef invité, le professeur Ramesh K Goyal, invités d’honneur, DG Rtn. Anup Mittal et le registraire Dr OP Shukla et tous les invités spéciaux, y compris les Rotariens et les professeurs de la DPSRU.

L’invité d’honneur et les invités d’honneur ont motivé les étudiants présents par leurs remarques inspirantes. Ce programme comprenait également une courte présentation sur l’économie d’eau – “Chaque goutte compte – Jal hai to kal hai”, une initiative du Rotary club de Delhi Central et de la Plumbing Association of India, pour utiliser des outils simples pour réduire la consommation d’eau.

Le lancement d’un livret simple présenté par le Rotarien CS Gupta avec des dessins pour économiser l’eau par divers moyens a également été diffusé à cette occasion afin d’être diffusé auprès du public pour le sensibiliser à l’économie de l’eau par tous les moyens. La plantation d’arbres a également été effectuée dans les locaux du campus de la DPSRU.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.