Le ROTAVAC 5D® de Bharat Biotech reçoit la préqualification de l’OMS

ROTAVAC 5D® est un vaccin antirotavirus miniaturisé et abordable, fournissant un produit puissant avec un volume de dose de 0,5 ml.

Bharat Biotech a annoncé aujourd’hui que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a accordé la préqualification à son vaccin contre le rotavirus, ROTAVAC 5D®.

La nouvelle variante de ROTAVAC®, ROTAVAC 5D®, est une formulation de vaccin antirotavirus unique qui peut être administrée sans tampon. Son faible volume de dose (0,5 ml) facilite la logistique des vaccins, la gestion de la chaîne du froid et une faible élimination des déchets biomédicaux après la vaccination. Il est utilisé pour la prévention de l’infection à rotavirus, qui est répandue chez les nourrissons et les jeunes enfants.

La préqualification de l’OMS permet l’achat de ROTAVAC 5D® par les agences des Nations Unies, à savoir l’UNICEF et l’OPS. Il s’agit d’une validation des normes mondiales de qualité et de sécurité requises pour les vaccins pédiatriques. La préqualification de ROTAVAC 5D® par l’OMS accélérera l’accès mondial à ce vaccin qui sauve des vies.

Suchitra Ella, codirectrice générale de Bharat Biotech, a déclaré : « ROTAVAC® et ROTAVAC 5D® sont des projets conçus, innovés et exécutés en Inde ; en collaboration avec des partenaires indiens et mondiaux. Il s’agit de l’aboutissement d’un effort de 30 ans pour développer un nouveau vaccin antirotavirus, résultant en une avancée majeure dans la prévention de la maladie à rotavirus et réaffirme le leadership de l’Inde dans le développement et l’introduction de vaccins antirotavirus pour le monde. L’annonce d’aujourd’hui est une étape importante pour renforcer et réaliser la vision de Bharat Biotech pour lutter contre les maladies négligées et prévenir les infections qui continuent d’affecter des millions de personnes dans le monde en développement.

Bharat Biotech a développé le vaccin antirotavirus de première génération, ROTAVAC® dans le cadre d’un partenariat public-privé avec le ministère de la Biotechnologie, le gouvernement indien et 16 autres partenaires internationaux, ce qui en fait le plus grand projet d’innovation sociale jamais réalisé pour la santé publique. Dans les pays en développement, ROTAVAC® a joué un rôle déterminant dans la lutte contre les décès dus à une infection à rotavirus. Bharat Biotech a jusqu’à présent fourni plus de 250 millions de doses de ROTAVAC®.

Le rotavirus est la principale cause de diarrhée sévère chez les enfants de moins de cinq ans dans le monde, entraînant plus de 200 000 décès et 2 millions d’hospitalisations dans le monde. Les vaccinations sont une partie importante des efforts mondiaux de santé publique pour atteindre les objectifs de développement durable du PNUD.

ROTAVAC 5D®, est sûr et efficace dans la prévention de la diarrhée à rotavirus. ROTAVAC 5D® peut être conservé à 2-8ºC, administré en 5 gouttes par voie orale. ROTAVAC 5D® est disponible en flacons unidoses, multidoses et en seringues préremplies. ROTAVAC 5D® a été évalué dans le cadre d’essais cliniques en Inde et dans d’autres pays. Ce vaccin est sûr, efficace et abordable, en plus d’avoir une protection croisée contre diverses souches de rotavirus. Son efficacité se compare avantageusement à celle des vaccins antirotavirus actuellement homologués dans les pays à faibles ressources. Les résultats de l’étude ont montré des preuves claires d’une protection contre différentes souches de rotavirus et d’une efficacité continue au cours de la deuxième année de vie.

ROTAVAC 5D® est un vaccin antirotavirus miniaturisé abordable, fournissant un produit puissant avec un volume de dose de 0,5 ml. Il permet la livraison complète de la charge utile antigénique en 5 gouttes orales, évitant les régurgitations observées avec des volumes de dose plus importants. ROTAVAC 5D® est disponible en flacons multidoses avec des empreintes de chaîne du froid d’environ 4 cm3/dose, la plus petite empreinte de chaîne du froid de tous les vaccins antirotavirus, et des économies sur les coûts de la chaîne du froid en raison du stockage, de la distribution, de l’administration et de l’élimination des déchets. La stabilité du vaccin combinée à sa faible empreinte de chaîne du froid permet son utilisation dans les milieux à faibles ressources et les programmes de sensibilisation.

Le vaccin antirotavirus (vivant atténué, oral) est un vaccin liquide congelé monovalent contenant une souche vivante de rotavirus 116E préparée dans des cellules Vero pour la prévention de la gastro-entérite à rotavirus. Chaque dose de 0,5 ml contient NLT 105,0 FFU de Rotavirus 116E vivant. ROTAVAC® doit être administré en 3 doses, à 4 semaines d’intervalle, à partir de 6 semaines et ne doit pas être administré aux enfants de plus de 8 mois.

ROTAVAC® a reçu la préqualification de l’OMS en janvier 2018. Le rotavirus 116E a été isolé chez des nouveau-nés asymptomatiques en 1986-88 au All India Institute of Medical Sciences, à New Delhi. ROTAVAC® a été développé en tant que projet d’innovation sociale dans le cadre d’un partenariat public-privé impliquant des organisations nationales et internationales réputées. L’essai clinique multicentrique d’efficacité et d’innocuité de phase 3 sur ROTAVAC® a été le premier et le plus important essai clinique d’efficacité sur les vaccins en Inde. Elle s’est achevée avec succès en septembre 2013 après un suivi de 2 ans des nourrissons. Les résultats de cette étude ont été publiés dans le Lancet.

L’efficacité vaccinale de ROTAVAC® pour la gastro-entérite sévère non vaccinale à rotavirus était de 56,4 %. [95% Cl 36.6, 70.1] au cours de la première année de vie et l’efficacité au cours de la deuxième année était de 49 % [95% Cl 17.5, 68.4]. À ce jour, ROTAVAC® détient plus de 10 publications présentant sa sécurité et son efficacité en Zambie, au Vietnam et en Palestine.

