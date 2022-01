Le rôti «propre» de Bob Saget de Norm Macdonald est un régal doux-amer après leur mort

Personne n’a probablement ressenti la perte de Norm Macdonald en septembre plus que son ami proche Bob Saget. Tous deux debout, ils ont fait équipe pour le film Dirty Work et ont laissé transparaître leur amitié pendant le tournage de Macdonald au Roast of Bob Saget sur Comedy Central.

Avec la mort de Saget dimanche, beaucoup ont rapidement souligné le moment spécial comme une interaction mémorable entre deux génies de la comédie et de bons amis. Saget a eu l’occasion de dire au revoir à Macdonald et de revenir sur leur amitié à travers un épisode de son podcast en septembre, prenant également un moment pour discuter en détail de l’apparition mémorable du rôti.

L’apparition de Norm Macdonald au Roast of Bob Saget était unique en son genre. Regardez ce clip légendaire avec des images supplémentaires. pic.twitter.com/nb6JECXn4H – comedycentral (@ComedyCentral) 14 septembre 2021

« Je lui ai parlé une semaine avant le rôti et, et il a dit: » Je ne peux pas dire de choses méchantes à votre sujet parce que vous êtes mon ami « », a déclaré Saget, selon Deadline. Macdonald a révélé qu’il prévoyait de « lire des blagues d’un livre de blagues des années 40 » au spectacle. Ce qui a suivi a été un rôti « propre » de la star de Full House, avec quelques malédictions pour empêcher les gens de Comedy Central d’avoir une crise de stress.

Et même s’il était parfois gênant, avec une certaine confusion de la part de ceux qui se trouvaient sur l’estrade, il s’est avéré être l’un des segments les plus mémorables des nombreux rôtis du réseau. Il présente également l’un des moments les plus émouvants entre deux vrais amis pour clore le segment.

« Sérieusement, Bob a été le premier comédien que j’ai jamais vu jouer, quand j’étais garçon, en direct, et je l’aimais. Mais une chose qui nous lie en tant que comédiens, c’est que nous sommes amers et jaloux, et nous détestons tout le monde qui a du succès », a déclaré Macdonald pour clore le segment. « Mais Bob, honnêtement, n’a jamais eu de mot méchant pour personne, et je l’aime, et j’espère que tout le monde le fait, alors je veux juste le dire. Merci. »

Nous avons vraiment perdu Norm MacDonald et Bob Saget en quelques mois. Irréel. pic.twitter.com/7Lg3igPXW0 – Farbod Esnaashari (@Farbod_E) 10 janvier 2022

Saget n’était pas au courant de l’état de santé de Macdonald vers la fin de sa vie, même s’il savait que quelque chose n’allait pas avec son ami. Leur interaction finale est simple et dévastatrice à la fois. « La semaine dernière, j’ai reçu un texto et il disait juste ‘Je t’aime’. Et je n’ai pas dit grand-chose en retour. J’ai juste dit : ‘Je t’aime Norm.’ Et c’était mon [final] communication avec lui », a déclaré Saget sur son podcast. « L’un des cadeaux de ma vie est qu’il m’aimait et que je l’aimais. »

La mort de Saget est encore récente et beaucoup se réconcilient avec une autre perte. Et avec Macdonald il y a seulement quelques mois, c’est surréaliste pour de nombreux fans des deux.