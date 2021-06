Le rouge à De Ligt qui a condamné les Pays-Bas, qu’a vu l’arbitre ?

Comparer Tweeter Comparer Comparer E-mail Wow, Bitcoin a non seulement battu son précédent record de 160 $. Mais il était bien au-dessus. Près de 1k$ par Bitcoin ! Malgré la baisse de 50 % après cette hausse initiale, les prix ont continué bien au-delà des attentes les plus folles. Mais cela ne s’est produit qu’après […] More