Le Roumain Ovidiu Hategan arbitrera le Dinamo Kiev-Barcelone

31/10/2021 à 11h20 CET

Le Roumain Ovidiu Hategan sera l’arbitre du Dinamo Kiev-Barcelone, correspondant à la quatrième journée du groupe E de la Ligue des champions, comme le rapporte l’UEFA.

Hategan, international depuis 2008, est un arbitre de premier plan pour l’UEFA depuis 2011 et a été l’arbitre d’At. Madrid-Porto (0-0) en Ligue des Champions cette saison. L’arbitre roumain a arbitré Barcelone à quatre reprises en Ligue des champions et dans aucune d’entre elles, l’équipe catalane n’a perdu, marquant 10 buts et n’en concédant aucun.. Le dernier d’entre eux était contre le Borussia à Dortmund, en 2019, nul.

Les Roumains Mircea Mihail Grigoriu et Sebastian Gheorghe seront également ses assistants. Serdar Gözübüyük, un arbitre néerlandais d’origine turque, sera chargé de diriger Villarreal-Young Boys, de la quatrième journée du groupe F de la Ligue des champions.

Cette saison, Gözübüyük a mené Manchester City-Leipzig (6-3). L’arbitre néerlandais sera assisté de ses compatriotes Joost van Zuilen et Johan Balder. Séville-LOSC, du groupe G, sera arbitré par le Roumain István Kovács avec l’aide de ses compatriotes Vasile Florin Marinescu et Ovidiu Artene.

Kovács, international depuis 2010, était l’arbitre pour Italie 1-Espagne 2 de la Ligue des Nations le 6 octobre, et aussi pour Espagne 1-France 2, la finale de cette compétition., 10 octobre.