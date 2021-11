Le routeur maillé tri-bande Eero Pro 6 commence à seulement 171 $ en ce moment (58 $ de rabais)

L’un des meilleurs moyens d’étendre votre réseau Wi-Fi

Les routeurs maillés Eero Pro 6 d’Amazon sont un excellent moyen d’étendre votre réseau à tous les coins et recoins de votre maison, et en ce moment, le système est en vente sur Amazon et Best Buy. Vous pouvez obtenir jusqu’à 150 $ de réduction lorsque vous achetez un pack de trois pour 449 $, mais les détaillants proposent également le routeur autonome et le pack de deux.

L’Eero 6 Pro fait partie de nos recommandations pour une configuration de réseau maillé fiable, rapide et sécurisée. Dans notre examen, nous avons constaté qu’il disposait d’un ensemble de fonctionnalités convaincantes que vous attendez des produits haut de gamme, avec le Wi-Fi 6, un maillage tri-bande, des données d’utilisation par appareil et bien plus encore. La tri-bande est particulièrement importante pour garantir que vos points d’accès ne perdent pas beaucoup de vitesse par rapport à votre routeur. Le système est également facile à configurer, cela ne nous prend qu’une dizaine de minutes après l’installation de l’application.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également payer un abonnement de 2,99 $ par mois / 29,99 $ par an pour obtenir des fonctionnalités supplémentaires, mais elles ne sont pas du tout essentielles à l’expérience – juste quelques avantages comme le filtrage de contenu, le blocage des publicités au niveau du réseau, et un rapport d’activité hebdomadaire.

Lorsque vous achetez l’Eero Pro 6 autonome pour 171 $ en ce moment, vous économiserez 58 $, et l’affaire ne s’améliore que lorsque vous en achetez plus à la fois. La variante à deux packs est à 100 $ de réduction, ce qui vous coûte 299 $, tandis que la version à trois packs vous coûte 150 $ de moins que d’habitude à seulement 449 $.

