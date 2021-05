Le routeur Wi-Fi 6 fonctionne à la vitesse de l’éclair

À l’ère du Wi-Fi 6, il ne devrait pas être trop difficile de trouver un routeur Wi-Fi offrant à la fois une couverture et une vitesse à un prix abordable. Le TP-Link Archer AX73 fait l’affaire grâce à ses six antennes, à des vitesses bibande époustouflantes de 5400 Mbps et à un prix raisonnable. Est-ce le routeur Wi-Fi 6 de vos rêves? Découvrez-le dans la revue Android Authority TP-Link Archer AX73.

Ce que vous devez savoir sur le TP-Link Archer AX73

Eric Zeman / Autorité Android

TP-Link Archer AX73 (AX5400): 199 $

Le TP-Link Archer AX73 est un routeur de classe AX5400, ce qui signifie qu’il prend en charge le Wi-Fi 6 802.11ax à 5400 Mbps. Il prend également en charge le streaming jusqu’à 8K et peut se connecter à des dizaines d’appareils à la fois tout en recouvrant toute votre maison d’un signal rapide. En plus des performances brutes, l’Archer AX73 offre également la sécurité WPA3, le partage de médias USB et un processeur à plein régime toujours prêt grâce à sa conception ventilée.

Ajoutez les contrôles parentaux, la rétrocompatibilité avec les normes 802.11a / b / g / n / ac et les fonctions d’économie d’énergie intelligentes, et vous disposez d’une option attrayante à un coût abordable.

Ce qui est bon?

Eric Zeman / Autorité Android

L’Archer AX73 est rapide. Il a été conçu pour prendre en charge des vitesses brutes allant jusqu’à 5400 Mbps en utilisant à la fois 5 GHz et 2,4 GHz. Il peut prendre en charge un seul flux de 4,8 Gbps sur 5 GHz et un seul flux de 574 Mbps sur 2,4 GHz. La plupart des connexions à domicile ne sont pas aussi rapides, mais elles sont néanmoins importantes pour l’avenir. Sa conception bi-bande lui permet de doubler la bande passante à 160 Hz, ce qui est un joli canal large – c’est ce qui l’aide à prendre en charge plus d’appareils à la fois. Il prend également en charge jusqu’à six flux simultanés grâce aux six antennes. Mon service Internet à domicile (Verizon FiOS) peut atteindre des vitesses maximales de 940 Mbps, et c’est ce que j’ai vu de l’Archer AX73 sur les terminaux tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. Certes, ces vitesses étaient lorsque j’étais proche de l’AX73. Plus je m’éloignais du routeur, plus les vitesses devenaient lentes. Pourtant, mes vitesses minimales étaient de l’ordre de 300 Mbps, ce qui est plus que suffisant pour le streaming.

L’Archer AX73 offre une bonne couverture. Bien sûr, les six antennes donnent à l’AX73 l’apparence d’un vaisseau spatial extraterrestre, mais ce sont elles qui transmettent le signal partout dans votre maison. Mon bureau, où se trouve tout mon équipement réseau, se trouve dans une chambre au deuxième étage. Avec l’AX73, j’ai pu trouver un signal Wi-Fi puissant dans tout le deuxième étage et en bas au premier étage. J’ai remarqué une légère baisse en termes de puissance du signal dans le sous-sol (deux étages plus bas du routeur), mais la connexion était encore assez forte pour diffuser de la vidéo HD. Le signal a également atteint mes cours avant et arrière sans problème, mais à des vitesses beaucoup plus lentes.

Eric Zeman / Autorité Android

Le routeur a pris en charge toutes mes affaires. J’ai pu connecter des dizaines d’appareils, y compris des téléphones, des tablettes, des Chromebooks, des boîtiers de diffusion en continu et des équipements intelligents pour la maison tels que des sonnettes vidéo et des détecteurs de fumée à l’Archer AX73 sans problème ni dégradation de service sur aucun des équipements.

Les services de partage de médias et de sauvegarde sont pris en charge grâce au port USB 3.0. Vous pouvez connecter un serveur multimédia à l’Archer AX73 pour permettre à tout le monde d’accéder aux films et à la musique, ou attacher quelque chose comme un lecteur compatible Apple Time Machine pour des sauvegardes en direct (Mac requis).

La configuration ne prend que quelques minutes. Vous pouvez compter sur la simple application mobile Tether ou sur le site Web plus avancé pour configurer et contrôler entièrement l’Archer AX73.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Eric Zeman / Autorité Android

J’ai vu des chutes de connexion sur certains de mes appareils, en particulier ceux qui se trouvaient au sous-sol. L’un de mes détecteurs de fumée et l’une de mes boîtes de streaming ont interrompu la connexion à l’Archer AX73 et j’ai dû revenir dans les paramètres de ces appareils pour les reconnecter. C’était un peu compliqué.

Le logiciel HomeShield de TP-Link, qui est intégré au routeur et à l’application mobile Tether, coûte plus cher pour les meilleures fonctionnalités. Certes, le service fournit de nombreux outils sans frais. Par exemple, vous pouvez contrôler la qualité de service pour certains appareils, définir une heure de coucher unique et consulter gratuitement des rapports hebdomadaires et mensuels sur les performances du réseau. Si vous souhaitez définir plusieurs heures de coucher, voir les URL visitées, afficher des statistiques de sécurité, définir des heures de récompense et bénéficier des protections les plus solides, vous devrez débourser plus de 5,99 $ par mois ou 54,99 $ par an. De plus, je n’aime pas devoir créer un compte TP-Link pour utiliser l’application Tether.

Le réseau maillé est pris en charge, mais coûte plus cher. Le réseau maillé permet à plusieurs routeurs de joindre leurs signaux et de fournir une expérience de connexion plus transparente sur une plus grande zone. L’Archer AX73 peut gérer le réseau maillé bien que vous deviez acheter le OneMesh Range Extender séparément (90 $).

Test du TP-Link Archer AX73: Dois-je l’acheter?

Eric Zeman / Autorité Android

Le TP-Link Archer AX73 fait ce qu’il se propose de faire. Ce routeur Wi-Fi 6 abordable pousse des vitesses incroyablement rapides vers plusieurs appareils dans toute votre maison en toute sécurité et facilement. La configuration est un jeu d’enfant et la connexion de vos appareils ne prend presque pas de temps. Une fois que vous êtes configuré, vous pouvez vous attendre à de superbes débits binaires dans toutes les pièces pour tout votre équipement connecté.

Le TP-Link Archer AX73 est un routeur Wi-Fi 6 qui pousse des vitesses incroyablement rapides vers plusieurs appareils dans toute votre maison en toute sécurité et facilement.

Le concurrent le plus direct de l’Archer AX73 est peut-être l’Asus RT-AX82U. L’AX82U est également un routeur Wi-Fi 6 de classe AX5400 vendu 229 $. L’AX82U, cependant, se concentre un peu plus sur les joueurs avec un port dédié et des paramètres de jeu. Il y a aussi le routeur Wi-Fi 6 Netgear Nighthawk AX5400, qui est un peu plus cher à 299 $. Il met également davantage l’accent sur le jeu, bien qu’il offre les mêmes vitesses brutes que l’AX73.

À 200 $, l’Archer AX73 est parfaitement abordable et mérite votre considération.

Routeur Wi-Fi 6 TP-Link Archer AX73

Le routeur TP-Link Archer AX73 Wi-Fi 6 offre un Wi-Fi Gigabit pour le streaming 8K, une capacité quatre fois plus élevée et une large couverture grâce à six antennes.