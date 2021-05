Le rover chinois Zhurong atterrit sur Mars: la signification du succès de la plante rouge en Chine

Le rover chinois Zhurong est représenté à la surface de Mars dans le rendu de cet artiste mis à disposition par l’Administration spatiale nationale chinoise samedi (AP Image)

Par le Dr Ajey Lele

Quelle est la qualité de la Chine dans le domaine de la biotechnologie, principalement dans le domaine du développement de vaccins? Possibilité, pas terrible. En fait, leur propre responsable du contrôle des maladies avait admis il y a quelque temps que l’efficacité de leur vaccin Covid-19 était faible. Il y a quelques mois, le Brésil a trouvé le taux d’efficacité global de son vaccin Covid-19, Sinovac, aussi bas que 50,4 pour cent. Mais, il y a un autre domaine de la technologie, où le bilan de la Chine a été exemplaire et c’est la science de la fusée. Récemment, la Chine a acquis une très bonne réputation pour ses réalisations dans le domaine spatial. Il est important de se rendre compte qu’il y a quelques décennies à peine, toutes les réalisations chinoises dans le domaine de l’espace étaient considérées avec suspicion. On a généralement fait valoir que le succès de la Chine était dû à l’aide qui lui avait été apportée par la Russie ou parce que la Chine s’était impliquée dans la rétro-ingénierie de la technologie russe. Mais plus maintenant. Aujourd’hui, la Chine est devenue l’un des acteurs les plus importants dans le domaine spatial à l’échelle mondiale.

Le 22 mai 2021, la Chine a annoncé que son rover martien Zhurong avait entrepris avec succès un essai routier à la surface de Mars. Avec ce succès, la Chine est devenue le seul deuxième pays à conduire un rover à la surface de Mars. Dans le passé, les États-Unis ont réussi à gérer neuf atterrissages sur Mars, dont cinq rovers opérant sur la surface martienne. En 1971, les Soviétiques avaient réussi un atterrissage sur Mars, mais ils ont perdu la communication quelques secondes plus tard.

Le Tianwen-1 chinois (c’est le nom de l’orbiteur à l’intérieur duquel le rover a été placé) a été l’une des missions majeures jamais planifiées par tout autre pays pour étudier Mars à l’exception des États-Unis. Cette mission peut être considérée comme une mission en quatre phases. La première phase a impliqué le lancement d’une sonde Mars de cinq tonnes appelée Tianwen-1 le 23 juillet 2020. Cette sonde a voyagé pendant environ sept mois pour atteindre Mars. La deuxième phase impliquait une entrée réussie de cette sonde dans l’orbite martienne le 10 février 2021. La troisième phase concernait l’atterrissage réussi du rover Zhurong sur Mars le 14 mai 2021. En fait, ce processus impliquait l’atterrissage d’un atterrisseur. à l’intérieur duquel le rover a été placé. La quatrième phase concernait le rover martien Zhurong qui sortait de l’atterrisseur et commençait à fonctionner à la surface de Mars. Zhurong est un rover solaire à six roues de 240 kg.

Les opérations des troisième et quatrième phases de la mission chinoise sur Mars ont été très critiques. Cela impliquait un atterrissage en toute sécurité de l’atterrisseur sur la surface martienne, puis après quelques jours à sortir d’une rampe depuis le ventre de l’atterrisseur et à assurer une séparation sûre du rover Zhurong de cette rampe pour arriver à la surface de Mars. La particularité de ce rover est qu’il peut également marcher sur le côté comme un crabe. De plus, les roues peuvent tourner dans n’importe quelle direction, ce qui pourrait aider le rover à éviter les obstacles et à gravir les pentes. La durée de vie prévue de l’orbiteur est d’un an, tandis que le rover devrait fonctionner pendant 3 mois. Le but scientifique de cette mission est d’étudier la topographie et la géologie martiennes et divers capteurs à bord du rover aideraient à analyser la chimie du sol et des roches. L’idée est de collecter des informations pour de futures missions sans pilote et éventuellement habitées en comprenant davantage la composition du matériau de surface, le climat et l’environnement de Mars. La Chine a de grands projets pour étudier Mars. Ils prévoient d’envoyer la deuxième mission sur Mars en 2028. On s’attend à ce qu’ils se concentrent sur le rapatriement d’échantillons de sol et de roches de cette planète vers la Terre.

Le programme d’exploration lunaire de la Chine se déroule également presque comme prévu. Depuis 2007, la Chine a déjà accompli cinq missions réussies sur la Lune. Ils ont fait atterrir le rover et l’atterrisseur à différents endroits sur la Lune au cours de leurs troisième et quatrième missions appelées missions d’atterrissage d’équipement robotique (2013, 2019). On pourrait dire qu’ils maîtrisaient l’art de faire fonctionner un rover à la surface de la planète (Lune) lors des missions Chang’e 3 & 4. Cependant, les défis pour faire fonctionner un rover sur la surface martienne sont beaucoup plus élevés que la surface de la Lune. En décembre 2020, la mission Chang’e 5 a réussi à revenir sur terre avec 2 kg de sol lunaire.

Il y a beaucoup à apprendre pour l’Inde de l’exemple de la Chine. L’Inde a lancé sa première mission sur la Lune en 2008. Elle n’a réussi à lancer sa deuxième mission sur la Lune qu’en juillet 2019, ce qui a été un succès partiel. Il planifie sa troisième mission sur la Lune en 2021. Cependant, en raison de la crise de Covid-19, il semble peu probable que cette mission se produise dans un proche avenir. De plus, il n’y a pas de clarté sur le programme indien de Mars. Après la mission réussie en 2014, l’Inde aurait dû planifier la prochaine mission au cours des deux à quatre prochaines années. Mais ce n’est pas arrivé. La prochaine fenêtre pour visiter Mars serait disponible en 2022. On ne sait pas si l’Inde pourrait utiliser cette fenêtre pour la deuxième mission sur Mars. Espérons que l’Inde ne restera pas une «merveille à mission unique» en ce qui concerne la conquête de la planète rouge.

(L’auteur est Senior Fellow, MP-IDSA, New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online. On peut le joindre à: ajey.lele@gmail.com)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.