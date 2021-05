Le rover de la NASA a pris ces superbes photos de nuages ​​scintillants sur Mars – .

Les photos de Mars sont souvent accrocheuses, mais les nuages ​​martiens offrent rarement une splendeur visuelle. Les teintes rouillées qui recouvrent le sol et la majeure partie du ciel sont souvent dues aux vents transportant de la poussière, ce qui se produit souvent sur Mars, et les rovers ont parfois du mal à capturer à quoi ressemblent réellement les nuages ​​dans la mince atmosphère martienne. Le rover Curiosity de la NASA s’est fait un devoir de concentrer une partie de ses efforts scientifiques sur l’étude des nuages ​​sur Mars, et comme l’explique le Jet Propulsion Laboratory de l’agence spatiale dans un nouveau billet de blog, les scientifiques ont été surpris de ce qu’ils ont vu.

En étudiant les nuages, dont on pensait qu’ils apparaissaient selon un calendrier relativement prévisible, les chercheurs ont découvert que certains types de nuages ​​très intéressants arrivaient plus tôt que prévu. En 2021, l’équipe s’est préparée à observer ces premiers nuages ​​et en a capturé des images qui montrent à quel point ils sont spéciaux.

Ce que l’équipe Curiosity a découvert, c’est que les nuages ​​qui arrivent plus tôt sont souvent à des altitudes beaucoup plus élevées que la plupart des autres nuages ​​sur Mars. Ces nuages ​​sont également assez froids et on pense qu’ils sont principalement constitués de dioxyde de carbone plutôt que de glace d’eau, comme c’est le cas avec les nuages ​​plus bas qui viennent plus tard.

Le fait que les nuages ​​soient si hauts et froids signifie qu’ils peuvent offrir aux téléspectateurs à la surface – dans ce cas, le rover Curiosity – un spectacle assez spectaculaire.

Via JPL:

Vus juste après le coucher du soleil, leurs cristaux de glace captent la lumière qui s’estompe, ce qui les fait briller contre le ciel qui s’assombrit. Ces nuages ​​crépusculaires, également connus sous le nom de nuages ​​«noctilucents» (latin pour «night shining»), deviennent plus brillants lorsqu’ils se remplissent de cristaux, puis s’assombrissent après que la position du soleil dans le ciel tombe en dessous de leur altitude. Ce n’est qu’un indice utile que les scientifiques utilisent pour déterminer leur hauteur.

Le rover a également capturé des images des soi-disant nuages ​​de «nacre», que le scientifique atmosphérique Mark Lemmon a décrits comme des nuages ​​avec «un ensemble de couleurs pastel chatoyantes». Ces nuages ​​sont créés lorsque les particules gelées se forment toutes à peu près à la même vitesse, créant une densité uniforme dans les nuages ​​qui leur permet de réfléchir la lumière dans les vagues.

“Je suis toujours émerveillé par les couleurs qui apparaissent: les rouges et les verts et les bleus et les violets”, a déclaré Lemmon dans un communiqué. «C’est vraiment cool de voir quelque chose qui brille avec beaucoup de couleurs sur Mars.»

C’est assez génial de voir ces nuages ​​en couleur, surtout en sachant qu’ils planent au-dessus de la surface rouge rouillée de Mars. Au fur et à mesure que les scientifiques continueront à en apprendre davantage sur l’atmosphère martienne, ils pourront, espérons-le, utiliser ces informations pour aider à planifier de futures missions sur Mars, y compris des voyages en équipage.

Découvrez plus de photos et une animation des nuages ​​martiens sur le site de la NASA.

