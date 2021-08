Le rover Mars Perseverance de la NASA capture une minuscule lune martienne Deimos sur film

in

Le rover Mars Perseverance de la NASA a filmé en accéléré le ciel martien quelque peu nuageux lorsqu’il a capturé par hasard la plus petite des deux lunes de la planète rouge, Deimos, scintillant au-dessus dans le crépuscule martien.

L’équipe Perseverance a produit un court métrage du ciel martien tiré d’une série d’images du rover Mars et a posté la vidéo sur Twitter sous le propre compte Twitter du rover, NASAPersevere.

Regarder le ciel est amusant où que vous soyez. J’ai pris ce court film en accéléré pour surveiller les nuages ​​et j’ai attrapé autre chose : regardez attentivement et vous verrez Deimos, l’une des deux lunes de Mars. Plus d’informations sur cette petite lune : https://t.co/TzHMc0aIS3 photo. twitter.com/akfbhfsw3320 août 2021

Le rover Mars, qui a atterri sur Mars plus tôt cette année, n’a vraiment commencé que le travail pour lequel il a été envoyé sur Mars. Il s’agit enfin de collecter des échantillons de sol et de rechercher des signes de vie ancienne dans une région de Mars que l’on croyait autrefois contenir un lac primordial qui s’est asséché il y a des milliards d’années.

Comme son cousin le rover Mars Curiosity de la NASA, Perseverance est particulièrement doué pour les médias sociaux – ou plus précisément, leurs équipes de retour au Jet Propulsion Laboratory le sont – et donc obtenir de nouveaux messages du point de vue du nouveau rover sur Mars via Twitter semble être un scientifique tradition qui perdurera dans un avenir prévisible.

Analyse : La science est bien plus « Huh, allez-vous regarder ça… » que « Eureka ! »

Bien que ce ne soit pas la première fois que nous voyons Deimos ou sa lune sœur, Phobos, depuis la surface martienne, le récent film en accéléré Persévérance rappelle que la meilleure science se produit généralement lorsque vous ne l’attendez pas ou que vous cherchez pour tout autre chose.

Certaines des plus grandes découvertes scientifiques, comme la pénicilline, sont survenues parce que quelqu’un a vu ou réalisé quelque chose qu’il n’avait pas l’intention de trouver, mais a suivi sa curiosité vers une découverte importante ou pour nous montrer quelque chose de connu sous un nouvel angle.

Ainsi, bien que repérer Deimos depuis le cratère Jezero et le capturer sur film ne soit pas tout à fait nouveau, cela inspire toujours le genre de crainte qui nous fait tous aimer la science, et la science spatiale en particulier, en premier lieu.