Les arcs-en-ciel font partie de ces choses qui peuvent amener n’importe qui à s’arrêter et à regarder vers le ciel. Ils sont sympas à regarder et parce qu’ils sont éphémères, en profiter pendant qu’il est là semble juste être la bonne chose à faire. Dans une photo récente publiée par la NASA, il semble que le rover Perseverance nouvellement débarqué de l’agence spatiale ait profité de son propre arc-en-ciel, mais s’agit-il vraiment d’un arc-en-ciel ou de tout autre chose?

La photo, qui a été prise par la caméra d’évitement des dangers arrière gauche du rover – le rover en a plusieurs pour qu’il sache ce qui l’entoure et peut éviter les obstacles si nécessaire – montre ce qui ressemble beaucoup à un arc-en-ciel légèrement moins coloré. sillonnant le ciel martien. Bien sûr, un arc-en-ciel nécessiterait une quantité importante d’eau pour flotter dans l’atmosphère de la planète, et puisque nous savons que ce n’est pas le cas, il doit y avoir une autre explication.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous de la caméra de sécurité Wyze Cam v3 avec vision nocturne couleur! Prix: 29,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Lorsque la NASA a publié la photo, les commentaires sur l’étrange groupe aux allures d’arc-en-ciel n’ont pas tardé à apparaître sur Twitter et ailleurs. Cela ressemble certainement à un arc-en-ciel, et les gens qui ne savent pas nécessairement ce qui manque à l’atmosphère martienne (ou ne comprennent pas comment se forment les arcs-en-ciel) ont peut-être supposé que c’était exactement ce que c’était. Cependant, il y a quelques autres explications.

Un arc-en-ciel se forme lorsque la lumière du soleil attrape des gouttelettes d’eau dans l’atmosphère juste au bon angle, divisant la lumière blanche en ses différentes teintes qui sont dirigées vers le sol. Vous devez être au bon endroit pour voir un arc-en-ciel, et il en va probablement de même pour cette bande lumineuse de Mars, mais de quoi est-elle réellement faite?

Eh bien, en ce moment, il existe deux théories. La première est que la lumière se réfléchit en fait sur de minuscules particules de poussière dans l’atmosphère. Mars n’a pas beaucoup d’eau flottant mais il y a certainement beaucoup de poussière. Il est possible que si la poussière capte la lumière de la bonne manière, elle produise un groupe comme nous le voyons ici.

L’autre possibilité est que le reflet provient de l’eau, mais pas sous sa forme liquide. Mars est très froide et toute eau présente dans l’atmosphère se présenterait sous forme de particules de glace. Les scientifiques ont proposé cela comme une explication à ce type d’observations – ce n’est pas la première fois qu’il est repéré sur Mars – mais il est incroyablement difficile de confirmer quoi que ce soit avec juste une poignée d’observations et des photos à relativement basse résolution.

À l’avenir, lorsque l’humanité effectuera enfin des voyages en équipage sur la planète rouge, nous pourrions enfin obtenir une explication concrète de ce que nous voyons dans ces images, mais d’ici là, nous devrons simplement deviner.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous de la caméra de sécurité Wyze Cam v3 avec vision nocturne couleur! Prix: 29,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.