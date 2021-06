Le rover Perseverance de la NASA se met enfin au travail – .

Le rover Perseverance de la NASA a atterri sur Mars en février dernier. Quelques instants seulement après son atterrissage en toute sécurité, l’énorme machine a renvoyé des images de la surface martienne et a commencé à relayer toutes sortes de données afin que ses gestionnaires sur Terre sachent que tout allait bien. Avec ce démarrage rapide, on pourrait penser que le rover serait déjà bien engagé dans sa campagne scientifique, mais en vérité, il ne fait que commencer.

La persévérance est une grosse machine complexe avec beaucoup de matériel de haute technologie intégré. Comme toute agence spatiale responsable, la NASA a dû suivre ses propres directives strictes sur la façon dont les premières semaines et mois de sa mission allaient se dérouler. Pour Perseverance, cela signifiait de longs tests de ses différents capteurs et moteurs, mais même cela n’aurait pas suffi à retarder la phase scientifique jusqu’en juin. Alors, qu’est-ce qui a causé le grand écart entre l’atterrissage et l’enquête scientifique ? Ingéniosité.

Persévérance n’était pas la seule machine de la NASA à avoir atterri sur la planète rouge en février. L’hélicoptère Ingenuity, qui s’est rendu sur Mars sur le ventre de Persévérance, est également arrivé en un seul morceau. L’hélicoptère, bien que petit, était une partie extrêmement importante de la mission Mars 2020, et la NASA n’a pas perdu de temps pour le déployer afin que les essais en vol puissent commencer.

La clé ici est que l’ingéniosité a exigé que la persévérance reste à proximité afin de relayer les données vers la Terre. Le grand rover a également servi d’outil d’observation pour les essais en vol, renvoyant ses propres images et vidéo de l’hélicoptère en action afin que l’équipe d’Ingenuity sache à quel point il fonctionnait bien. L’ingéniosité a dépassé les attentes et a démontré que le vol propulsé sur Mars n’est pas seulement possible, mais c’est peut-être aussi le meilleur moyen d’explorer de grandes étendues de la planète rouge de manière efficace.

Devoir rester à portée de voix d’Ingéniosité signifiait que Persévérance ne pouvait pas faire le genre d’exploration qu’elle aurait pu faire autrement. Cela n’a cependant pas empêché le rover de tester certains de ses outils les plus excitants, et le rover a déjà relayé le premier audio martien et plus de 75 000 photos, selon la NASA. Maintenant, le rover peut officiellement commencer sa phase scientifique, et l’équipe du rover est excitée.

“Nous mettons la phase de mise en service du rover ainsi que le site d’atterrissage dans notre rétroviseur et prenons la route”, a déclaré Jennifer Trosper, chef de projet de Persévérance, dans un communiqué. «Au cours des prochains mois, Persévérance explorera un terrain de 1,5 mile carré [4-square-kilometer] morceau de fond de cratère. C’est à partir de cet endroit que les premiers échantillons d’une autre planète seront collectés pour un retour sur Terre par une future mission. »

C’est une période incroyablement excitante pour les fans de science et la NASA. Nous ne savons pas encore quel genre de choses Persévérance pourrait trouver dans le cratère Jezero, mais nous sommes tous impatients de le découvrir.

