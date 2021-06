Le rover Perseverance de la NASA tire des lasers qui peuvent vaporiser des roches – .

in

À présent, vous savez déjà que le rover Perseverance de la NASA est une machine impressionnante. Il a survécu au long voyage de la Terre à Mars, s’est posé en un seul morceau, et a déjà exploré une petite zone de la surface pendant que son partenaire, l’hélicoptère Ingenuity, effectuait ses essais en vol. Maintenant que la mission Mars 2020 entre enfin dans sa phase scientifique, Persévérance va montrer exactement de quoi elle est capable, et le Jet Propulsion Laboratory de la NASA est là avec une nouvelle vidéo pour nous enthousiasmer pour les possibilités.

Dans une vitrine vidéo publiée sur la chaîne YouTube du JPL, l’un des instruments les plus puissants du rover, la SuperCam, est à l’honneur. Vous avez probablement déjà entendu un peu parler de la SuperCam. Il regorge d’instruments de haute technologie et, bien sûr, d’un appareil photo. Mais saviez-vous qu’il peut vaporiser des roches ? Tu l’as fait? Eh bien, saviez-vous qu’il peut vaporiser des roches à une distance de 23 pieds ? Ouais, c’est assez sauvage.

Meilleure offre du jour Amazon propose de vrais clous d’oreilles en diamant pour moins de 60 $ – et les critiques sont hors normes ! Prix : 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La vidéo présente tous les outils impressionnants dont dispose la SuperCam. Chaque instrument du rover dispose d’une équipe dédiée à son bon fonctionnement et à l’interprétation des données qu’il renvoie. Dans la vidéo, Hemani Kalucha, responsable de la liaison montante de la charge utile scientifique pour SuperCam, explique pourquoi la capacité de zapper des roches à 23 pieds de distance est si précieuse pour le rover et pour les scientifiques qui utiliseront éventuellement les données.

L’envoi de commandes à Mars prend beaucoup de temps – de 5 minutes à 20 minutes, selon la position de la Terre et de Mars par rapport au Soleil – donc si la SuperCam repère une roche intéressante, conduire jusqu’à elle peut prendre un temps considérable. quantité de temps. Le fait que le rover puisse simplement regarder n’importe quelle roche à proximité et la faire exploser avec un laser garantit que la science peut être menée même lorsque le rover n’est pas au-dessus des roches qu’il veut étudier.

Le laser de SuperCam vaporise essentiellement de petits morceaux de la roche qu’il frappe. Dans le même temps, les capteurs infrarouges de l’instrument collectent des informations qui révèlent la composition de la roche. Ces données sont incroyablement utiles pour déterminer l’origine des roches qui recouvrent la surface, tout en offrant des indices sur les forces naturelles – comme l’eau sur l’ancienne Mars – qui ont pu contribuer à leur formation.

La caméra et le microphone haute résolution qui sont également intégrés à la SuperCam offrent à la NASA et au reste d’entre nous certaines des meilleures vues de la surface martienne à ce jour. Le microphone en particulier a été utile au début de la campagne Mars 2020, et il a été utilisé pour écouter l’hélicoptère Ingenuity alors qu’il effectuait ses tests en vol.

La persévérance devrait avoir de nombreuses années de science devant elle. On ne sait pas quel genre de choses passionnantes il pourra nous dire sur la planète rouge, mais les fans de science du monde entier attendent.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’être épuisés – ils sont maintenant de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission