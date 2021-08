Le rover Perseverance Mars de la NASA se heurte à une énigme déroutante de l’échantillonnage

Le rover Perseverance Mars de la NASA est tombé sur un problème lors de sa première tentative d’échantillonnage.

“#SamplingMars est l’une de mes tâches les plus compliquées. Les premières photos et données montrent un trou de forage réussi, mais aucun échantillon dans le tube – quelque chose que nous n’avons jamais vu lors de tests sur Terre”, a annoncé vendredi le compte Twitter du rover. “Mars continue de nous surprendre. Nous travaillons sur ce nouveau défi.”

Dans un communiqué de l’agence, le Jet Propulsion Laboratory (JPL), basé en Californie du Sud, qui dirige la mission, a écrit que les données renvoyées sur Terre après la première tentative d’échantillonnage de roches de Persévérance indiquaient qu'”aucune roche n’avait été collectée”.

Le rover de 2 260 livres transporte 43 tubes d’échantillons en titane dans sa mission de recherche de roches et de sédiments intéressants – conduisant potentiellement à des signes d’une ancienne vie microbienne sur la planète rouge – et explore le cratère Jezero : la région où il a atterri pour la première fois en février.

“Bien que ce ne soit pas le” trou d’un coup “que nous espérions, il y a toujours un risque à innover”, a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA à Washington, DC, dans un communiqué. “Je suis convaincu que nous avons la bonne équipe pour travailler sur cela, et nous persévérerons vers une solution pour assurer le succès futur.”

JPL note que le système d’échantillonnage et de mise en cache de Perseverance utilise un “foret de carottage creux et une perceuse à percussion” au bout de son long bras robotique pour extraire les échantillons.

Le foret et le trépan ont été engagés comme prévu lors de sa première tentative et le tube d’échantillon a été traité comme prévu.

Image de la caméra de navigation de Perseverance du premier forage : Le trou de forage de la première tentative de prélèvement d’échantillons de Perseverance peut être vu, ainsi que l’ombre du rover, sur cette image prise par l’une des caméras de navigation du rover. (Crédits : NASA/JPL-Caltech)

“L’une des étapes qui se produisent après avoir placé une sonde dans le tube de prélèvement consiste à mesurer le volume de l’échantillon”, a expliqué plus en détail Jessica Samuels, responsable de la mission de surface de Persévérance. “La sonde n’a pas rencontré la résistance attendue qui serait là si un échantillon était à l’intérieur du tube.”

L’équipe Persévérance travaille à la création d’une équipe d’intervention pour analyser les données, notamment en prenant des gros plans du trou de forage avec la caméra WATSON (capteur topographique grand angle pour les opérations et l’ingénierie) du bras robotique.

Le rover examine deux unités dans la zone contenant les « couches de substrat rocheux exposées les plus profondes et les plus anciennes », nommées « Crater Floor Fractured Rough » et « Séítah ».

Alors que le “Crater Floor Fractured Rough” se trouve au fond du cratère, “Séítah” présente des crêtes, des couches de roches et des dunes de sable.

Tube d’échantillon Perseverance n° 233 : Cette image prise par le rover Perseverance de la NASA le 6 août montre que le tube de prélèvement d’échantillon n° 233 est vide. C’est l’une des données envoyées sur Terre par Persévérance montrant que le rover n’a collecté aucune roche martienne lors de sa première tentative de carottage d’un échantillon. (Crédits : NASA/JPL-Caltech)

“L’idée initiale est que le tube vide est plus probablement dû au fait que la cible rocheuse ne réagit pas comme nous l’avions prévu pendant le carottage, et moins probablement à un problème matériel avec le système d’échantillonnage et de mise en cache”, Jennifer Trosper, chef de projet pour Perseverance au JPL. , mentionné. “Au cours des prochains jours, l’équipe passera plus de temps à analyser les données dont nous disposons et à acquérir des données de diagnostic supplémentaires pour aider à comprendre la cause première du tube vide.”

Le JPL a noté que les missions précédentes de la NASA sur Mars ont “rencontré des propriétés surprenantes de roches et de régolithes lors de la collecte d’échantillons et d’autres activités”.

L’agence espère remplir huit de ses tubes d’échantillons avant que Persévérance ne retourne sur son site d’atterrissage et se prépare à se rendre dans la région du delta du cratère Jezero pour sa deuxième campagne scientifique.