Le Royaume-Uni a accordé plus de 247 millions de dollars d’allégements fiscaux en 2020/21

Le gouvernement britannique a distribué plus de 180 millions de livres sterling (247 millions de dollars) en allégement fiscal pour les jeux vidéo (VGTR) pour l’année se terminant en avril 2021.

La nouvelle a été révélée dans un tout nouveau rapport du HM Revenue and Customs (HMRC) du pays, qui indique que l’organisation a approuvé 350 demandes d’allégement fiscal au cours de l’exercice 2020/21. Cela implique 640 projets, apparemment.

Ce chiffre de 180 millions de dollars représente une augmentation de 48% d’une année sur l’autre, ainsi que seulement 13,8% des 1,3 milliard de livres sterling (1,8 milliard de dollars) qui ont été versés en allégements fiscaux aux industries du divertissement créatif dans leur ensemble par le Royaume-Uni. .

Alors que le nombre de réclamations est stable à environ 350 par an depuis 2017/18, le nombre de projets a grimpé en flèche pendant cette période. Sur les 350 réclamations déposées en 2020/21, 47% concernaient de petits montants – 50 000 £ (∼ 68 000 $) ou moins – mais n’étaient responsables que de 2 % des 180 millions de livres sterling versés. 87% des allégements fiscaux versés concernaient des projets réclamant 500 000 £ (686 000 $) ou plus, ce qui, selon le HMRC, a augmenté d’année en année. Vraisemblablement, les 11 pour cent restants des réclamations concernaient des projets plus petits demandant entre 50 000 et 500 000 £.

HMRC indique également que depuis le Royaume-Uni, VGTR a versé 4,4 milliards de livres sterling (6 milliards de dollars) avec plus de 1 640 projets de jeux bénéficiant du soutien financier.

Un rapport du groupe de pression Taxwatch UK en 2020 a souligné l’énorme somme d’argent que le constructeur de Grand Theft Auto Rockstar avait réclamée au titre d’allégements fiscaux en 2019. Le studio s’en est défendu, affirmant que cet argent l’avait aidé à créer plus de 1 000 emplois dans la Grande-Bretagne.

