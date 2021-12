Le Royaume-Uni a émis un avertissement de vague de variante Omicron par un expert de la grippe: « Nous allons en avoir un » | Royaume-Uni | Nouvelles

Le professeur Mark Woolhouse, 62 ans, a averti Andrew Marr, également 62 ans, qu’il pourrait être « trop tard » pour arrêter la propagation de la variante Omicron. L’apparition du professeur Woolhouse au Andrew Marr Show de la BBC est intervenue après que l’Agence britannique de sécurité sanitaire a révélé que le nombre total de cas Omicron enregistrés est passé à 246 après que 86 autres ont été ajoutés au décompte global.

Le gouvernement a répondu samedi aux inquiétudes concernant la variante en annonçant que les voyageurs arrivant en Angleterre seront tenus de passer des tests de pré-départ COVID-19 à partir de mardi.

Ils ont également déclaré que le Nigeria serait ajouté à la soi-disant «liste rouge».

Interrogé par le présentateur de la BBC né à Glasgow, si les changements de voyage du gouvernement « feraient une différence », le professeur de l’Université d’Édimbourg a déclaré: « Je pense que cela pourrait être le cas de la fermeture de la porte de l’écurie après que le cheval se soit boulonné.

« Si Omicron est ici au Royaume-Uni, et c’est certainement le cas, s’il y a une transmission communautaire au Royaume-Uni, et cela ressemble certainement à cela, alors c’est cette transmission communautaire qui entraînera la prochaine vague.

Il a ajouté : « Les cas qui sont importés sont importants, nous voulons les détecter et isoler tous les cas positifs que nous trouvons – comme nous le ferions pour n’importe quel cas n’importe où.

« Mais je pense qu’il est trop tard pour faire une différence significative dans le cours de la vague Omicron si nous voulons en avoir une. »

M. Marr, qui quitte la BBC pour rejoindre la station de radio LBC, a également demandé au professeur Woolhouse si Omicron pourrait devenir la variante dominante au Royaume-Uni.

Il a répondu : « C’est certainement une possibilité, Andrew.

« Comme nous l’avons entendu, la variante Omicron est hautement transmissible.

« Il semble se propager très rapidement en Afrique du Sud et les premiers signes indiquent qu’il se propage également assez rapidement au Royaume-Uni.

« Si ces tendances se poursuivent, au cours des semaines et des mois à venir, Omicron pourrait même venir remplacer entièrement Delta, partout dans le monde. »

Cependant, le professeur Woolhouse a suggéré que les vaccins devraient toujours offrir une «bonne» protection même s’ils finissent par être «légèrement moins efficaces» contre la variante.

Il a déclaré : « Les vaccinologues et immunologistes pensent que cette variante n’échappera pas entièrement aux vaccins.

Et il est important de se rappeler que contre la variante Delta, qui est une variante elle-même différente, les vaccinations de rappel en particulier se sont avérées très, très efficaces – bien dans la protection à 90 pour cent contre l’infection mais aussi contre la maladie et l’hospitalisation. .

« Donc, même si les vaccins étaient juste un peu moins efficaces contre Omicron, ils seraient toujours très, très bons. »

Lors d’une apparition sur la chaîne rivale Sky News, le vice-Premier ministre Dominic Raab, 47 ans, a déclaré à Trevor Phillips, 67 ans, que le Royaume-Uni devait agir « de manière légale » pour arrêter la propagation d’Omicron.

« Je sais que c’est un fardeau pour l’industrie du voyage, mais nous avons fait d’énormes progrès dans ce pays », a déclaré le député d’Esher & Walton.

« Nous devons prendre les mesures ciblées sur le plan médico-légal pour arrêter l’ensemencement de nouvelles variantes dans ce pays afin de créer un problème plus grave. »

Le secrétaire à la Justice, favorable au Brexit, a ajouté : « Nous avons adopté une approche équilibrée, mais nous sommes toujours attentifs aux risques supplémentaires qui nous ramènent en arrière et non en avant. »