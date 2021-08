Le Royaume-Uni assouplit les restrictions de voyage pour les Indiens, la règle de quarantaine institutionnelle obligatoire est supprimée

Le Royaume-Uni passe en revue ses restrictions de voyage internationales à trois niveaux avec une liste de pays à code couleur (rouge, orange et vert).

Le Royaume-Uni a déplacé l’Inde de sa liste «rouge» à «ambre», assouplissant les restrictions de voyage pour les Indiens entièrement vaccinés. Les passagers indiens voyageant au Royaume-Uni n’ont plus besoin de suivre la quarantaine institutionnelle de 10 jours à leur arrivée en Grande-Bretagne s’ils peuvent fournir leur certificat de vaccination complet.

Selon le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC), tous les arrivants d’Inde qui ont été vaccinés avec les deux doses peuvent choisir de s’isoler à la maison. Les individus n’ont plus besoin de débourser 1 750 livres par tête pour une quarantaine de 10 jours dans une installation approuvée par le gouvernement. De plus, les personnes vaccinées au Royaume-Uni ou en Europe sont également exemptées des exigences de quarantaine à domicile. De plus, des travaux sont en cours pour déterminer quels vaccins et solutions de certification non britanniques seront reconnus. Cela survient alors que le Royaume-Uni révise ses restrictions de voyage internationales à trois niveaux avec une liste de pays à code couleur (rouge, ambre et vert).

Il y a eu quelques spéculations sur Covishield, le Serum Institute of India a envisagé le vaccin Oxford/AstraZeneca avec des vaccins plus larges approuvés au Royaume-Uni. Mais le seul vaccin fabriqué par Oxford/Astrazeneca actuellement reconnu par l’Agence britannique de réglementation des produits de santé et de médecine dans sa règle d’exemption est Vaxzervria.

Désormais, les passagers doivent passer le test Covid trois jours avant le départ et réserver à l’avance pour deux tests Covid à passer à leur arrivée en Angleterre et un formulaire complet de localisation des passagers à l’arrivée. Les passagers doivent ensuite se mettre en quarantaine pendant 10 jours sur leur lieu d’habitation et passer un test le ou un ou deux jours après le huitième jour d’auto-isolement. Les personnes de moins de 18 ans et entièrement vaccinées au Royaume-Uni sont exemptées de la quarantaine à domicile, ainsi que celles qui ont été piquées en Europe ou au Royaume-Uni.

Les règles de quarantaine sont également exemptées pour les personnes qui ont été vaccinées avec la campagne de vaccination britannique à l’étranger, les moins de 18 ans le jour de votre arrivée en Angleterre et résidant au Royaume-Uni ou dans un pays doté d’un programme de vaccination approuvé par le Royaume-Uni ; et fait partie d’un essai de vaccin approuvé au Royaume-Uni.

Seul un nombre limité de vols opèrent désormais entre l’Inde et le Royaume-Uni dans le cadre de son accord bilatéral. Les transporteurs aériens ont également enregistré une augmentation record des réservations après le retrait du nom de l’Inde de la liste rouge. Cette décision a été bien accueillie par la diaspora indienne en Angleterre dans l’espoir de visites en Inde pendant les vacances d’été en cours dans le pays.

L’entrée des ressortissants indiens a été restreinte en Angleterre depuis fin avril en raison de l’augmentation des cas de Covid-19 causée par la variante Delta limitant les voyages uniquement pour les résidents britanniques qui ont dû s’isoler dans un hôtel sanctionné par le gouvernement à un coût supplémentaire considérable.

