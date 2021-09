Le Royaume-Uni autorise le rejet des eaux usées non traitées en raison du Brexit

in

09/09/2021 à 16h02 CEST

La pénurie de certains produits chimiques au Royaume-Uni face aux problèmes d’approvisionnement post-Brexit, exacerbés par la pandémie, a incité l’Agence britannique pour l’environnement à autoriser les eaux usées non traitées et les rejets fécaux lorsque les normes légales ne peuvent pas être respectées.

Dans un avis publié sur son site internet, cité par l’agence Efe, l’agence publique informe les entreprises qu’« il peut ne pas être possible de respecter (les conditions) de leur autorisation & rdquor; effectuer des déversements en raison de « la nouvelle relation du Royaume-Uni avec l’Union européenne& rdquor;, le “coronavirus & rdquor; et d’autres “défaillances inévitables de la chaîne d’approvisionnement”.

Dans ces cas, les entreprises seront autorisées à « déverser des effluents sans respecter les conditions de leur permis », annonce l’agence, qui exige de contacter l’agence pour obtenir une autorisation spéciale par écrit avant d’exécuter le rejet d’eau brute.

Ces autorisations seront accordées si la société démontre qu’elle a pris « toutes les mesures raisonnables & rdquor; obtenir les produits chimiques nécessaires, mais sans succès.

Suite à la rupture des liens avec l’UE, le Royaume-Uni souffre d’une crise en raison d’un manque de main-d’œuvre communautaire et par les nouvelles frictions commerciales qui se sont créées entre les deux rives de la Manche, scénario exacerbé par la pandémie de coronavirus.

La Confédération britannique du recrutement et de l’emploi (REC) estime qu’il y avait 1,66 million d’offres d’emploi au Royaume-Uni à la fin du mois d’août, dont environ 100 000 sont des postes de transporteur.

Les problèmes de logistique et d’approvisionnement dus au Brexit les ont contraints à réduire leur offre aux supermarchés et chaînes de restauration, entre autres inconvénients.

Ils ont également contraint le système de santé publique à limiter les tests sanguins aux plus urgents en raison du manque de matériel, selon les médias britanniques.

Le rejet d’eaux usées non traitées dans le milieu marin ou fluvial constitue un grave problème environnemental, car cela suppose une augmentation remarquable des nutriments, qui provoquent l’eutrophisation des eaux, ce qui déclenche une série de déséquilibres écologiques.

Les turbulences causées et les dommages causés aux espèces animales et végétales dans le milieu aquatique et marin réduisent considérablement la biodiversité dans les endroits touchés par les rejets réguliers d’eaux usées.

Cela peut vous intéresser : L’Andalousie améliore “lentement” l’efficacité de sa purification de l’eau